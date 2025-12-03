Vuelve la ciclovía nocturna a Bogotá en Navidad: conozca la fecha y hora de esta jornada

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio a conocer a la ciudadanía que vuelve la ciclovía nocturna en Bogotá durante esta época de Navidad.

“¡La Ciclovía se viste de Navidad! Llega la Ciclovía Nocturna Navideña, una noche para rodar, patinar y caminar entre luces, música y todo el espíritu de la temporada", dice la invitación del IDRD en sus redes sociales.

Este evento se desarrollará el próximo jueves, 11 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche, donde la Alcaldía de Bogotá junto a IDRD dieron detalles de esta adecuación.

La ciclovía nocturna es tradicional en Bogotá. | Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Las autoridades habilitaron 95,15 kilómetros y dos recorridos de ‘Bici-Karaoke’ para disfrutar de la noche. Además, habrá múltiples actividades recreativas en diferentes corredores viales de la ciudad.

“Prepárate con tu bici, patines o tenis y disfruta los 95,15 km habilitados para vivir Bogotá como nunca: iluminada, vibrante y mágica. ¡No te lo pierdas y vive una Navidad sobre ruedas!”, agregó el IDRD.

El IDRD invitó a toda la ciudadanía a disfrutar una Navidad llena de deporte, recreación, cultura y bienestar, como parte de la gran agenda navideña impulsada por la administración distrital.

“En esta Navidad, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD ofrecemos una programación pensada para que las familias se encuentren, se diviertan y fortalezcan sus lazos comunitarios. Queremos una ciudad más activa, más saludable y más unida en sus espacios públicos”, remarcó Daniel García Cañón, director del Instituto.

Vías habilitadas

La ciclovía nocturna estará abierta al público en diferentes corredores del norte, centro y sur de Bogotá: