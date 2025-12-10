Bogotá
TransMilenio anuncia cambios en su horario durante la ciclovía nocturna en Bogotá, este jueves 11 de diciembre; así operará
La actividad deportiva se realizará entre las 6:00 p. m. y la medianoche.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Este jueves, 11 de diciembre, Bogotá vivirá una nueva jornada de ciclovía nocturna en el marco de las actividades navideñas programadas para este fin de año.
Este evento se realizará entre las 6:00 p. m. y la medianoche, y contará con una participación estimada de 2,5 millones de asistentes en 95,16 kilómetros de vías habilitadas en toda la ciudad.
Las rutas habilitadas permitirán disfrutar Bogotá de noche, recorriendo corredores emblemáticos como la carrera 7.ª, la calle 26, la avenida Boyacá, la calle 170, la carrera 15 y la avenida Córdoba, entre otros.
Por lo tanto, TransMilenio anunció que ampliará su operación una hora adicional, hasta la medianoche. Los servicios troncales que extenderán su horario serán: B1, F1, D3, H3, C4, H4, G5, B5, H74, B73, F23, J23, D21, H21, E26, D26, C71 y G71.
La entidad también informó que, debido al evento, el servicio en el Eje Ambiental estará suspendido desde las 6:00 p. m. hasta el cierre de la operación (12:00 a. m.). De igual manera, las rutas alimentadoras funcionarán una hora más de lo habitual.
Vías habilitadas
- Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá
- Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá
- Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15
- Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96I
- Calle 17 sur y diagonal 16 sur entre carrera 7 y carrera 50
- Calle 39 sur entre carrera 50 y avenida Boyacá
- Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170
- Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127
- Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur
- Carrera 15 entre calle 72 y calle 127
- Carrera 9 entre calle 116 y calle 170
- Carrera 7 entre calle 22 sur y calle 116
Estaciones de actividad física diseñadas para toda la familia, funcionarán entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m. en los siguientes puntos:
- Carrera 6 con calle 22 Sur
- Carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol)
- Avenida Boyacá con avenida de las Américas
- Calle 26 con carrera 19B (Parque Renacimiento)
- Avenida Boyacá con calle 134
Además, la jornada contará con un Bici-Karaoke que traerá una experiencia navideña que combina música, recreación y bicicleta. Contará con dos recorridos:
- Recorrido 1: Salida en la calle 26 con carrera 60 (frente a Gran Estación) a las 7:00 p. m., avanzando hacia la carrera 7.ª y finalizando en el Parque Nacional.
- Recorrido 2: Inicia en el Parque El Virrey, recorre la carrera 15, la calle 72 y la carrera 7.ª hasta llegar al Parque Nacional.