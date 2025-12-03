Suscribirse

Planes gratuitos para celebrar Navidad en Bogotá: conozca a qué hora y cómo asistir a cada una de las actividades programadas

Prográmese y disfrute diferentes escenarios mágicos y presentaciones artísticas especialmente creadas para esta temporada.

Redacción Turismo
3 de diciembre de 2025, 8:13 p. m.
Bogotá en Navidad
La ciudad ofrece una amplia lista de actividades para disfrutar completamente gratis. | Foto: Créditos: Alcaldía de Bogotá / API

Una vez más, Bogotá se transforma en un escenario de ensueño para celebrar por lo alto las festividades decembrinas. En Navidad, la capital colombiana además de brillar en cada rincón, ofrece una oferta de entretenimiento imperdible e ideal para compartir en familia, con amigos o en pareja.

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá junto el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la agenda navideña de este 2025 está compuesta por varias actividades gratuitas que arrancaron desde el 5 de diciembre, hasta el 23 de este mismo mes.

Contexto: Tres pueblos boyacenses para deleitarse con sus alumbrados navideños; son encantadores

Estos planes estarán disponibles en diferentes escenarios culturales de la ciudad, incluyendo carreras con mascotas, ferias, recorridos únicos y hasta ciclovía nocturna.

Para programar su asistencia a estas actividades, a continuación encontrará algunas opciones con fechas, horarios y sitios en los que se llevarán a cabo.

Carrera Brilla Versión Peluda

Si busca disfrutar una mañana llena de deporte, diversión y energía junto a tu mascota, este es el plan perfecto para programar en Bogotá el próximo 7 de diciembre, desde las 7:00 a.m. en el Parque El Tunal.

Categorías:

  • Élite 4K
  • Infantil y prejuvenil 2K
  • Familiar 2K

Para participar se requiere realizar una inscripción previa obligatoria en el siguiente enlace.

Bogotá Brilla: Gran Feria del Bienestar

Esta feria contará con actividades recreativas para toda la familia, gastronomía y sorpresas especiales. La cita es en el Parque Metropolitano El Tunal, el 7 de diciembre de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

Ese mismo día y en este mismo punto, se aprovechará para celebrar el Día de las Velitas con la proyección del capítulo final de Sueños de Cancha, encuentro con los ganadores y concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y su coro. Esta jornada será de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

Ciclovía Nocturna Navideña

Este evento deportivo se llevará a cabo el 11 de diciembre con 95,15 kilómetros habilitados, dos recorridos de Bici-Karaoke y actividades recreativas en toda la ciudad. Será de 6:00 p. m. a 12:00 p. m.

Contexto: La ciudad colombiana donde se encendió el árbol de Navidad más grande del país; alcanza los 66 metros de altura

Novenas Campistas

Los días 16, 17 y 18 de diciembre en Parques El Jazmín, La Andrea y San Luis, se realizarán espacios de integración comunitaria con coros navideños y jornadas de donación para animales de compañía. La jornada tendrá lugar de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.

Caminata Navideña

Esta ruta invita a visitar los principales íconos de la ciudad, incluyendo la sede del IDRD, la Plaza de Bolívar, el Parque de la Independencia y el Parque de los Novios. Se realizará el 21 de diciembre.

Para participar solo debe asistir a los puntos de encuentro anunciados por la entidad y estar atento a cualquier novedad a través de su página web y redes sociales.

