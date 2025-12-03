La ciudad colombiana donde se encendió el árbol de Navidad más grande del país; alcanza los 66 metros de altura

Las ciudades principales de Colombia se transforman en época de Navidad, ofreciendo a residentes y visitantes lugares llenos de luces, música, presentaciones artísticas, festivales y enormes estructuras que adornan sus sitios más emblemáticos.

Una de esas estructuras que este año ha captado la atención de los viajeros es el imponente árbol de Navidad que se instaló en Barranquilla, el cual alcanza los 66 metros de altura, con un alumbrado conformado por más de 460.000 luces LED distribuidas en 78.000 módulos, capaces de proyectar en tiempo real figuras, animaciones y mensajes alusivos a esta época del año.

De acuerdo con El Heraldo, este árbol se encuentra junto al monumento ‘La Ventana al Mundo’, un ícono de la región Caribe que ya tiene más de seis años y se ha convertido en el escenario de numerosos eventos que han quedado en el corazón de miles de barranquilleros.

La estructura fue donada e instalada por el Grupo Tecnoglass, iniciando el proceso de montaje desde finales de octubre. Sobre las novedades de esta estructura, además del tamaño, la compañía destaca su nivel técnico y su propósito de convertir este espacio de Barranquilla en un punto de referencia para residentes y visitantes.

El gran árbol de navidad es una oportunidad para aprovechar la navidad con los seres queridos. | Foto: Redes sociales: claudia cuello

Otros sitios para visitar en Barranquilla esta Navidad

La Luna del Río

Esta rueda de la fortuna, con 65 metros de altura y 44 cabinas climatizadas con capacidad para seis personas, se encuentra ubicada en El Malecón, siendo uno de los más recientes atractivos inaugurados en la ciudad.

@noticiascaracol Barranquilla se prepara para inaugurar ‘La Luna del Río’, una nueva rueda de la fortuna que busca atraer más de 400.000 visitantes a la ciudad en 2025. Los detalles en noticiascaracol.com ♬ sonido original - Noticias Caracol - Noticias Caracol

Visitarla significa tener el privilegio de disfrutar espectaculares vistas panorámicas de Barranquilla y el río Magdalena, potenciando su oferta de sitios de interés que atrae a muchos más visitantes registrados hasta ahora.

Puerto Mocho

Esta playa urbana de Barranquilla representa un hito en la recuperación de espacios y ecosistemas en la ciudad, destaca la Alcaldía de Barranquilla en su sitio web. Se encuentra localizada en una ubicación privilegiada y ecosistema estratégico: el río Magdalena, la ciénaga de Mallorquín y el mar Caribe.

Allí es posible disfrutar de más de 1 kilómetro de playa con más de 300 carpas con 650 sillas frente al mar, con servicio de alquiler. También hay varias mesas de pícnic cada una con 6 puestos (864 sillas), comedores, puntos de venta, actividades deportivas y acuáticas, servicio de alimentación y bebidas con una amplia oferta gastronómica local.

Puerto Mocho | Foto: Alcaldía de Barranquilla

Estatuas de Shakira y Sofía Vergara

Aunque la estatua de Shakira se inauguró en 2023, siembre será un sitio de interés imperdible en La Arenosa, situada en el Gran Malecón del Río Magdalena.

Allí mismo se encuentra la escultura inspirada en la actriz Sofía Vergara, una obra elaborada en bronce, con una altura de 7.5 metros y un peso de 5.5 toneladas.