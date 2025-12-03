Si es de los viajeros que buscan experiencias fuera de la rutina, cargadas de adrenalina y diversión, Colombia puede convertirse en un destino perfecto para visitar en sus próximas vacaciones. El país sobresale en el mapa turístico gracias a sus escenarios naturales extraordinarios, capaces de deslumbrar a cualquier aventurero no solo por su belleza, sino por las actividades que ofrecen.

Entre ellos se encuentra el Voladero San Félix, ubicado en el corregimiento que lleva su mismo nombre, en el municipio de Bello, Antioquia, a solo 9 kilómetros de Medellín.

Este lugar es ideal para quienes desean cumplir el sueño de volar. Sus condiciones climáticas y las lindas vistas que ofrece de Bello y Medellín lo posicionan en una parada imperdible para la práctica del parapentismo.

Además, en este mismo punto de interés es posible disfrutar otras actividades como canyoning, canopy y senderismo, con operadores certificados y reconocidos a nivel nacional e internacional.

Por esta misma línea, para los amantes de los deportes extremos se recomienda visitar el río Suárez en Santander, conocido por sus corrientes fuertes, lo que lo convierte en un lugar ideal para hacer rafting, un deporte que consiste en el descenso de ríos de aguas bravas mediante una balsa inflable especializada y resistente a los golpes.

Las actividades extremas como el rafting son uno de los atractivos de San Gil, Santander. | Foto: Juan Carlos Sierra

La tercera atracción imperdible está ubicada en San Gil, capital de la aventura, también en Santander. Se trata del río Fonce, cuyas aguas atraviesan la ciudad, explica el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Allí es posible realizar rafting en un nivel moderado, abriendo la posibilidad de vivir esta experiencia por primera vez sin mayores riesgos.

A esta lista se suma el Peñón de Guatapé, un monolito de 200 metros de altura y 70 millones de años que representa un desafío para muchos, ya que para llegar a la cima es necesario subir 745 escalas, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Adicionalmente, por su combinación de trekking, historia y riqueza cultural, se aconseja visitar la Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, un tesoro ancestral de la civilización Tayrona que dispone de rutas que atraviesan la selva tropical y dirigen hasta miradores con vistas impresionantes de la región.

Descubierta en la década de los 70 por un grupo de guaqueros, Ciudad Perdida se convirtió en uno de los principales sitios arqueológicos del país. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Parque Nacional Natural Los Nevados, por su parte, es otro destino imprescindible para quienes disfrutan del montañismo, la exploración geológica y el avistamiento de aves.