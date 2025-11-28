Sitios para visitar en Medellín esta Navidad: tres atractivos imperdibles para incluir en su recorrido

Medellín sigue consolidándose como uno de los destinos más llamativos para visitar en Colombia, por eso, se prevé que en diciembre lleguen cerca de 225.000 pasajeros y en enero 195.000, por punto migratorio del aeropuerto José María Córdova, según explicó Ana María López, secretaria de Turismo y Entretenimiento de la ciudad.

Asimismo, afirmó que la capital antioqueña está preparada para una de las temporadas más turísticas y más activas del año, impulsada por los alumbrados navideños que se encenderán este viernes, 28 de noviembre, y se apagarán el festivo de Reyes, el 12 de enero.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, este año el concepto del alumbrado en la ciudad es “En Navidad, Medellín te quiere”, ofreciendo a sus visitantes la oportunidad de ver iluminadas sus calles y sitios de interés más populares durante 46 días, de 6:00 m. a 12:00 de la noche.

En la edición 58 de los Alumbrados EPM, se iluminarán 61 puntos de Medellín, entre grandes parques, avenidas, calles, barrios y los cinco corregimientos.

Por eso, si desea vivir la magia de la Navidad en Medellín, a continuación encontrará algunos de los alumbrados y atractivos imperdibles para visitar este año.

1. Paseo del Río y Parques del Río

En este espacio, los alumbrados ofrecerán experiencias inmersivas mediante un recorrido que combina la belleza de figuras tejidas y decoradas a mano por artesanas locales con tecnologías avanzadas de video, audio, aromas e imágenes, destaca El Colombiano.

La decoración en el Paseo del Río está ubicada en el costado oriental y el hilo conductor de este recorrido son los siete cerros tutelares de Medellín: Las Tres Cruces, Nutibara, La Asomadera, Pan de Azúcar, El Volador, El Picacho y Santo Domingo.

2. Domo de la Navidad

Este atractivo está ubicado en la Plaza de la Niebla, en Parques del Río. Se trata de una estructura 360° en la que se puede vivir una experiencia multimedia e inmersiva, inspirada en los 70 años de servicio de EPM.

Allí se estará presentando un espectáculo de video mapping diseñado por talento local con funciones de 15 minutos, cada hora, entre las 6:00 p.m. y las 11:00 p.m., combinando tecnología, luz y sonido. La entrada es gratuita.

Navidad en Medellín, Colombia | Foto: Créditos: Alcaldía de Medellín / API

3. Castillo Escudo Medellín

Otro punto de interés imperdible es este castillo, inspirado en el escudo heráldico de la ciudad. Cuenta con sus 11,45 metros de altura, 7,50 de ancho y 7,50 de profundidad.

Quienes se animen a visitarlo podrán ingresar en su interior y conocer la historia de la capital antioqueña de forma creativa.