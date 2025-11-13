Los tres sectores de Medellín que se han ganado el título como los más ‘cool’ del mundo en los últimos años

De acuerdo con el más reciente informe del Sistema de Inteligencia Turística de Medellín (SIT), la capital antioqueña sigue consolidándose como uno de los destinos que más atrae a turistas nacionales y extranjeros en Colombia cada año.

Esto se debe, entre otras cosas, a los múltiples reconocimientos que ha recibido, especialmente en los últimos años, entre ellos los World Travel Awards 2025, en los que destacó en la categoría de Mejor Oficina de Promoción Turística de Sudamérica.

A esto se suman las distinciones que han logrado ganar varios de sus sectores, como el barrio Perpetuo Socorro, que este año fue reconocido por la revista de viajes Time Outr como uno de los más ‘cool’ del mundo, principalmente por el proceso de transformación que ha venido experimentando.

Este barrio se encuentra situado en la Comuna 10 de la ciudad y, según este prestigioso medio, fue reconocido por pasar de ser una zona industrial a distrito cultural rindiendo homenaje a la cultura paisa y a su propia historia empezando con su nombre, que Rinde homenaje a la iglesia de estilo neogótico que destaca entre su arquitectura y se ha consolidado como uno de sus principales íconos de la zona.

Barrio Perpetuo Socorro de Medellín. | Foto: Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín/ API

En el sitio web Medellín.Travel, indican que caminar por las calles del Perpetuo Socorro significa adentrarse en un mosaico de establecimientos que atraen con su aroma a café, así como un amplio abanico de restaurantes, talleres, estudios de fotografía, danza y música, coworkings, centros de innovación, cervecerías, entre otros.

Laureles el barrio “más cool del mundo” en 2023

Antes de que el Perpetuo Socorro se llevara el título como el barrio más ‘cool’ del mundo, en 2023 Laureles fue el que recibió esta distinción, liderando en aquella ocasión la lista que incluía 40 destinos, compitiendo en el top diez con barrios como Smithfield (Dublín, Irlanda), Carabanchel (Madrid, España), Havnen (Copenhague, Dinamarca), Sheung Wan (Hong Kong, China), Brunswick Este (Melbourne, Australia), y Mid-City (Nueva Orleans, Estados Unidos).

Sobre Laureles, la revista Time Out destacó sitios como La 70 y el estadio Atanasio Girardot. Además, señaló que aunque en estos dos espacios el ambiente podría percibirse como ruidoso y agitado, la verdad es que tiene una reputación muy “relajada” y “tranquila”, gracias a los parques llenos de árboles, estudios de yoga, restaurantes, bares y otros espacios amigables que los rodean y que captan la atención de los nómadas digitales.

Así son las calles del barrio Laureles en Medellín | Foto: Créditos: Alcaldía de Medellín / API

Provenza fue elegida como una de las calles más “cool” del mundo

En 2022, el nombre del barrio al que hace alusión la cantante paisa Karol G en uno de sus éxitos musicales, resaltó en la lista de los sectores que llenan de orgullo a Medellín como una de las calles más ‘cool’ del mundo, compitiendo con otras 32 calles que cautivan con su oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento.