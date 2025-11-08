Suscribirse

El barrio de Medellín que tiene nombre de árbol y atrae a los turistas por su exquisita y diversa oferta gastronómica

En 2023 este sector de la capital antioqueña fue reconocido como uno de los barrios “cool” del mundo, según prestigiosa revista de viajes.

Redacción Turismo
8 de noviembre de 2025, 11:03 p. m.
Barrio Laureles en Medellín
Así son las calles del barrio Laureles en Medellín | Foto: Créditos: Alcaldía de Medellín / API

Medellín sigue siendo una de las ciudades más buscadas por turistas extranjeros que eligen viajar a Colombia, según un informe que presentó la plataforma Bookin.com y no es para menos, pues en los últimos años ha vivido un profundo proceso de transformación urbana y cultural que, actualmente, la consolida como una galería de arte a cielo abierto, reconocida por su vibrante oferta cultural y exquisita gastronomía.

Recorrer este destino significa descubrir sectores como el barrio Laureles, cuyo nombre recuerda el de un árbol de hojas aromáticas, conocido científicamente como Laurus nobilis, y tradicionalmente relacionado como símbolo de victoria y grandeza.

Contexto: El pueblo del Eje Cafetero que se llamó antes San Francisco de Paula, una tierra con rica historia y atractivos naturales

En 2023, este encantador rincón de la capital antioqueña fue destacado como uno de los barrios “cool” del mundo, según la reconocida revista de viajes Time Out.

El reconocimiento fue motivo de orgullo para la Ciudad de la Eterna Primavera, y desde la Alcaldía de Medellín no tardaron en celebrarlo recalcando que liderada la lista de los 40 barrios más “cool” del planeta en aquella ocasión.

Lo que hace de Laureles un barrio imperdible para visitar en Medellín

En Laureles es donde se encuentra el Estado Atanasio Girardot, sede principal de eventos futbolísticos y conciertos en Medellín. Además, también es hogar de la reconocida zona de La 70, un punto de encuentro perfecto para quienes disfrutan de la vida nocturna.

Allí los visitantes pueden encontrar una amplia oferta de bares, restaurantes y discotecas que, al caer la noche, se convierten en imperdibles pistas de baile para todos los gustos y estilos musicales.

Según señaló la revista en su momento, aunque muchos podrían percibir este barrio como un lugar “agitado” o “ruidoso” por su vitalidad y movimiento, en realidad goza de una reputación de ser un espacio “tranquilo” y “relajado” gracias a sus calles amplias y avenidas rodeadas de árboles donde la mezcla tradición, modernidad y calidad de vida atrae a quienes lo visitan.

Por su parte, el portal de turismo Medellín.Travel, subraya que la diversidad culinaria es un rasgo distintivo de Laureles, “con una amplia oferta de restaurantes que sirven platos de todo el mundo, desde comida local hasta cocina internacional”.

Contexto: No es Jardín ni Concepción. El pueblo colonial entre montañas imperdible para visitar en un viaje por Antioquia

A todas estas características que lo convierten en un destino de gran interés, se suma su función como hogar de estudios de yoga y salones de baile, donde locales y visitantes pueden mantenerse activos, relajarse y aprender algunos pasos típicos del ritmo colombiano.

Como si fuera poco, su arquitectura variada invita a explorar sus calles con un encanto único que mezcla lo tradicional y lo moderno.

