El barrio de Medellín que sorprende con su transformación y sus murales, un lugar imperdible para los amantes del tango

Este año, Medellín recibió un nuevo e importante reconocimiento internacional en el sector de turismo tras la entrega de los World Travel Awards 2025, en los que destacó en la categoría de Mejor Oficina de Promoción Turística de Sudamérica.

La distinción se suma a una lista de reconocimientos obtenidos en el pasado, como el premio a Destino Turístico Emergente Líder de Sudamérica en 2022, el premio a Destino Líder de Escapadas Urbanas de Sudamérica en 2020 y en 2016, entre otros, que han consolidado a la capital antioqueña como un destino imperdible y perfecto para viajeros de todas las edades y gustos.

Una de las razones de su popularidad se debe a la gran transformación que han tenido los lugares que la conforman, como el barrio Manrique, ubicado en el oriente de la ciudad, entre laderas empinadas y calles cargadas de historia, donde la tradición del tango continúa más viva que nunca.

Desde el portal de turismo Medellín.Travel, describen a Manrique como el barrio “musical” de la Ciudad de la Eterna Primavera, que ha sabido conservar y reflejar en cada uno de sus rincones el legado del maestro del tango Carlos Gardel.

Casa Gardeliana en Manrique, Medellín | Foto: Captura de pantalla YouTube / YANE POR EL MUNDO

Así es recorrer las calles de Manrique

La avenida 45 de Manrique es una de las zonas más populares, debido a que atraviesa de norte a sur la parte baja de la Comuna 3, el eje principal del comercio, la fiesta y el movimiento de la zona, explica la misma fuente.

Durante el recorrido por las calles de este barrio que atrae a varios turistas cada año, se encuentran otros sitios de interés como la Iglesia del Señor de la Misericordia, que sorprende con su estilo gótico; o el macromural Constelaciones, el mural artístico más grande de Medellín, plasmado en más de 500 fachadas y compuesto por 30 murales de artistas y colectivos locales.

De esta manera, Manrique pasó de ser conocido como un barrio “peligroso”, a experimentar una transformación urbana que ha sido clave para impulsar el turismo en el sector, aportando significativamente a la seguridad y la convivencia ciudadana, destaca la Alcaldía de Medellín en su sitio web.

Los atractivos imperdibles para los amantes del tango

Otros puntos de interés que hacen de Manrique el barrio “musical” de Medellín, son la Casa Gardeliana, donde el último viernes de cada mes se hace una milonga de entrada libre; y el monumento a Gardel, punto de encuentro cada 24 de junio para conmemorar la muerte del gran Carlos Gardel.