Hace unos días, la revista de viajes Time Out reveló cuáles son los 39 barrios más “cool” de 2025, incluyendo seis de Latinoamérica y solo uno de Colombia, ubicado en Medellín, la capital antioqueña. Se trata del Perpetuo Socorro, ubicado en la Comuna 10 de la ciudad.

Este reconocimiento, según este prestigioso medio, se debe a aspectos como la transformación urbana que ha tenido en los últimos años, de zona industrial a distrito cultural.

De acuerdo con el sitio web oficial de turismo de la Ciudad de la Eterna Primavera, Medellín.Travel, el Perpetuo Socorro es uno de los 17 barrios que componen la Comuna 10 de Medellín, en pleno corazón de la capital de Antioquia.

Además, explica que su nombre rinde homenaje a la iglesia de estilo neogótico que sobresale entre su arquitectura y se ha convertido en uno de sus principales referentes.

Al caminar por sus calles se encuentran diferentes cafés, restaurantes, talleres, estudios de fotografía, danza y música, coworkings, centros de innovación, constructoras, cervecerías, entre otros. Este importante conjunto de establecimientos, reflejan el dinámico crecimiento de las industrias creativas y la economía naranja en Medellín.

Por esta razón, desde Comfama lo describen como un distrito para las ideas, marcado por una historia de progreso industrial, donde concesionarios de carros, bodegas y talleres fueron los protagonistas durante años.

Justamente por eso, la revista Time Out señaló que probablemente muchos lo llegaron a visitar en el pasado cuando iban exclusivamente en busca de reparaciones para el auto o para conocer la iglesia neogótica que le da nombre.

Sin embargo, hoy en día cautiva con sus murales coloridos y sitios de interés como el edificio ecológico Mattelsa, que combina tienda de ropa, cafetería vegana, librería y galería de arte. Asimismo, se destaca el estudio de diseño inclusivo La Casa de Carlota, que incorpora a artistas con discapacidad intelectual.

Para lograr esta transformación, Mattelsa, Comfama y la Universidad Pontificia Bolivariana unieron esfuerzos junto a los habitantes del barrio para crear la Corporación Perpetuo Socorro. De esta manera. tras un proceso de trabajo constante, lograron convertir esta zona en un territorio de ideas, creatividad y emprendimiento, que en el 2019 fue reconocido como el Distrito Económico y Creativo de la ciudad.

Ahora bien, otros aspectos como su cultura, comunidad, habitabilidad, gastronomía, vida nocturna y callejera, fueron claves para que la revista Time Out lo seleccionara como uno de los mejores barrios del mundo en el puesto 15 del ranking.