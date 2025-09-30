Medellín se llevó el ‘Óscar’ del turismo; estos son los detalles del reconocimiento internacional

Medellín recibió esta semana un importante reconocimiento de la industria turística internacional.

La capital antioqueña obtuvo por primera vez el premio South America’s Leading City Tourist Board 2025, en la categoría de Mejor Oficina de Promoción Turística, en el marco de los World Travel Awards (WTA), considerados los ‘Óscar’ del turismo por su relevancia global.

El reconocimiento fue otorgado al Greater Medellín Convention & Visitors Bureau, una fundación sin ánimo de lucro que, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, aunque es privada por su modelo institucional, cumple una labor de interés público “al dedicarse a la promoción y posicionamiento internacional, como puente entre el sector público y el privado”.

“Medellín ha sido reconocida por los World Travel Awards en la categoría de Mejor Oficina de Promoción Turística de Sudamérica. Es la primera vez que se recibe este galardón en dicha categoría. En ocasiones anteriores, ya había sido premiada como Mejor Destino de Escapada, Mejor Destino de Turismo de Reuniones y Convenciones y Mejor Destino Emergente. En esta oportunidad, se destaca el trabajo que realizamos como oficina de convenciones y turismo vacacional”, dijo la directora ejecutiva del Bureau de Medellín y Antioquia, Juliana Cardona Quirós.

Según cifras de la Alcaldía, en el primer semestre de 2025, Medellín recibió 954.600 turistas, esto significa un crecimiento de 12.4 % frente al mismo periodo del año anterior. De ese total, 546.000 fueron extranjeros, con un incremento de 11.8 %. Actualmente, recibe alrededor de 1.3 millones de turistas internacionales al año, con Estados Unidos como principal mercado emisor (32 %).

“El premio es la validación de un trabajo colectivo y de la decisión de la capital antioqueña de presentarse al mundo como un destino moderno, competitivo y con propósito. Ganar el South America’s Leading City Tourist Board 2025 significa que Medellín no solo florece como destino, sino que inspira y sorprende, demostrando que con un modelo público–privado innovador se puede competir con las capitales más grandes del continente", subrayó la entidad.

La capital antioqueña obtuvo por primera vez el premio South America’s Leading City Tourist Board 2025. | Foto: juan carlos sierra-semana

Abren convocatoria para fortalecer agencias de viaje y turismo en Medellín

La Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, en alianza con Anato, anunció la apertura de una convocatoria para el fortalecimiento empresarial de 100 agencias de viaje de la ciudad.

Según señaló la entidad, esta estrategia contempla varias etapas. Una de estas es la capacitación técnica en dos jornadas de cuatro horas cada una y se realizará en modalidad presencial (hasta 50 participantes) y virtual. Los temas a desarrollar son: introducción al ecosistema turístico de la ciudad, legislación vigente aplicable a las agencias de viaje, diseño de producto turístico, marketing, software de reservas y módulo contable.

Adicionalmente, 20 de estas empresas serán seleccionadas para ser parte de un Plan Padrino, en el que recibirán acompañamiento directo y especializado por parte de agencias asociadas a Anato en calidad de padrinos.