Abren convocatoria para fortalecimiento tecnológico de 170 empresas del sector turístico en Medellín: así puede aplicar

La Alcaldía de Medellín anunció una inversión de 600 millones de pesos con el objetivo de afianzar las capacidades tecnológicas, digitales y humanas de los actores del sector turístico de la ciudad.

El proyecto que está dirigido a 80 empresas prestadoras de servicios turísticos de todas las comunas y corregimientos, entre agencias de viaje, restaurantes, gastrobares y empresas de transporte especial, busca impulsar la formalización, la innovación, el diseño de experiencias memorables y la mejora en la calidad del servicio.

La Alcaldía señaló que además 90 establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH) se beneficiarán con el programa Plan Padrino, que será ejecutado por Cotelco Antioquia.

“El fortalecimiento de capacidades tecnológicas de las empresas es fundamental para seguir posicionando a Medellín como un destino competitivo, hospitalario, innovador y con estándares de calidad. Apostamos por el talento local para que el turismo sea una fuente sostenible de desarrollo económico y social, que además responda a las nuevas tendencias del sector. Por eso, invitamos a los prestadores de servicios turísticos y a los alojamientos a postularse y aprovechar este proyecto que aportará a sus negocios”, expresó el subsecretario de Planificación, Control y Competitividad Turística, Pablo Vélez Rave.

“Las 80 empresas prestadoras de servicios turísticos podrán fortalecer su modelo de negocios, mejorar su propuesta de valor y recibir acompañamiento especializado en áreas como innovación, sostenibilidad, digitalización y diseño de experiencias. Además, quienes operan en sitios como la Plaza Botero, el Parque Berrío y el Parque Bolívar se consolidarán como anfitriones estratégicos”, señaló la Alcaldía.

Panorámica de la Comuna 13 de Medellín. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Los interesados pueden aplicar hasta el 22 de septiembre haciendo clic aquí. Se valorará la trayectoria, sostenibilidad, articulación institucional, inclusión social, uso de herramientas digitales, entre otros.

Plan Padrino

Por su parte, el programa Plan Padrino para hospedajes y alojamientos consta de dos procesos: uno de capacitaciones prácticas para el personal operativo en áreas como recepción y reservas, habitaciones y ama de llaves, mercadeo y ventas; y otro de formación presencial para personal administrativo o gerencial en temas de administración, operación hotelera y estrategia comercial.

La postulación debe hacerse en el formulario haciendo clic aquí. Las formaciones se realizarán en el Centro, Laureles, Estadio, El Poblado y en los corregimientos.