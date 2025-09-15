Suscribirse

Turistas opinan qué hace de Medellín un destino irresistible: “Se ve que es un lugar que va avanzando”

La Ciudad de la Eterna Primavera se ha convertido en fuente de inspiración para varios de sus visitantes. Un artista gringo compartió su historia.

Redacción Turismo
15 de septiembre de 2025, 3:30 p. m.
Panorámica de la Comuna 13 de Medellín.
Panorámica de la Comuna 13 de Medellín. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín es considerada por muchas personas una ciudad cautivadora, no solo por su clima agradable que ronda los 19 grados centígrados durante todo el año, sino por la amabilidad de su gente, su deliciosa comida y su cultura paisa, que cautivan a los visitantes.

A este destino de Colombia hay quienes han llegado para hacer turismo, pero han decidido quedarse debido a la magia que encuentran en lo cotidiano de la capital antioqueña, como es el caso del artista Chris Wolston, quien ofreció su mirada sobre Medellín en el Financial Times.

Contexto: El paraíso natural de Colombia que fusiona el cielo con las montañas y conecta tres departamentos, ¿ya lo conoce?

Para Wolston, Medellín se convirtió en una fuente de inspiración por varias razones, entre estas la transformación que ha tenido con el paso de los años, emergiendo de tiempos de violencia y desigualdad para convertirse en un referente de innovación, movilidad urbana, cultura ciudadana y desarrollo sostenible.

Justamente por eso, invita a explorarla para descubrir cada uno de sus rincones culturales y recorrer aquellos espacios que son un reflejo de su transformación.

Polémica en Medellín por instalación de blindajes en la plaza Botero.
Esta es la Plaza Botero, Medellín | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín.

Chris Wolston llegó por primera vez a Antioquia en 2012, invitado a una residencia artística en una finca cafetera. Desde entonces, Medellín lo cautivó con sus paisajes y su riqueza material de lo cotidiano.

“El aeropuerto de Medellín se encuentra en una meseta sobre la ciudad. Cuando llegué por primera vez en 2012, recuerdo haber salido con una inmensa sinfonía de grillos e insectos y haberme sentido abrumado por el aire fresco impregnado de aromas a ciprés y eucalipto. Al llegar de noche, el centro del valle (donde se encuentra la ciudad) estaba iluminado por esta inmensa luz: un destello de luces seguía la expansión de las laderas de las montañas”, relató.

Basados en esta reseña, desde el medio local TeleMedellín decidieron hacer una ronda de preguntas a los visitantes extranjeros para conocer qué es lo que los enamora de la ciudad.

La dinámica se realizó en la Plaza Botero, uno de los escenarios más representativos del turismo en Medellín, y esto fue lo que respondieron.

Álvaro Sarría, un turista peruano, aseguró que entre las tantas razones por las que Medellín es considerado un destino irresistible está su combinación de “naturaleza, amabilidad y comida muy rica”.

Panorámica de la Comuna 13.
Panorámica de la Comuna 13. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Por su parte, Pablo Juárez, un turista guatemalteco, destacó que “se ve que es un lugar que va avanzando y va creciendo a futuro”.

Esto, entre otras cosas, haría referencia a su enfoque por impulsar iniciativas de turismo comunitario donde se expone el talento de sus habitantes y sus historias de resiliencia, que son un claro ejemplo de creatividad e innovación.

Contexto: Estos son los encantos del pueblo más grande del oriente antioqueño, un destino con historia y riqueza natural

Los recorridos en la comuna 13 y el auge de eventos internacionales son aspectos que atraen a miles de viajeros cada año, haciendo de Medellín un destino ideal para vivir experiencias enriquecedoras y cargadas de sorpresas.

“En la década de los noventa era la ciudad más violenta del mundo. Hoy podemos mostrar lo vibrante, la innovación y la creatividad que tiene Medellín”, precisó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, en declaraciones citadas por el medio mencionado anteriormente.

