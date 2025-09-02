Atractivo turístico de Medellín anuncia la reapertura de un espacio que llevaba cerrado varios meses: estas serán sus novedades

Entre los atractivos turísticos más populares de Medellín se encuentra el Parque Explora, un museo interactivo de ciencias, un planetario, un taller público de experimentación y un acuario educativo orientado a la conservación y al bienestar animal, explica en su sitio web.

Este espacio, además de ser un refugio para muchas especies, también se ha convertido en uno de los lugares más visitados en la Ciudad de la eterna primavera por ofrecer una experiencia cargada de aprendizajes. Debido a esto, el anuncio de la reapertura de un espacio que llevaba varios meses cerrado ha causado emoción entre sus visitantes.

Dicho espacio es el Vivario, que reabrirá este jueves 4 de septiembre a partir de las 4:00 de la tarde. Después de esto, el espacio quedará abierto al público con la entrada general.

“En el Vivario damos una segunda oportunidad a los animales rescatados por las autoridades ambientales“, explica el atractivo turístico a través de su página web.

Asimismo, señaló que el cierre fue por motivo de renovación, ya que había estado siempre disponible en el Parque Explora desde su inauguración hace 16 años.

A raíz de esto, se dio a conocer que entraría en un proceso de reconstrucción total para adecuar sus instalaciones a los últimos estándares de conservación y bienestar animal.

Novedades del Vivario en el Parque Explora

Según lo informado por el mismo atractivo, el nuevo diseño de este importante espacio incluye 16 recintos de exhibición y áreas especializadas para reproducción y monitoreo.

Estos recintos públicos de Medellín cuentan con ecosistemas adaptados para el bienestar y manejo de 65 animales recuperados por las autoridades ambientales de la comercialización y tenencia ilegal, entre ranas, sapos, serpientes, tortugas, ajolotes y lagartos.

Adicionalmente, dentro del Vivario se encontrará también Biofilia, una exposición que se despliega en 7 instituciones del país que trabajan por el cuidado de la biodiversidad.

Por otro lado, la reapertura de el Vivario se destaca por su accesibilidad, ya que el recorrido incluye áreas adaptadas para niños, personas con discapacidad y experiencias sensoriales, como audios sobre serpientes y réplicas táctiles de caparazones, según informó Blu Radio.

Parque Explora de Medellín | Foto: Cortesía - Facebook: Parque Explora

¿Por qué visitar el Parque Explora de Medellín?

Este parque, además de contar con un servicio de exhibición, también tiene un equipo de conservación muy valioso, enfocado en desarrollar programas de bancos genéticos, reproducción asistida e investigación científica.

De esta manera, se espera que este atractivo turístico logre reforzar su papel como referente nacional en el cuidado y la protección de especies amenazadas.