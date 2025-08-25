El balneario del oriente antioqueño, a menos de 3 horas de Medellín, que atrae con sus piscinas naturales y zonas de descanso

Si es amante de las piscinas naturales, los paisajes teñidos de verde y los espacios que invitan a desconectarse de las rutinas, este destino debe estar en su lista de opciones para visitar en sus próximas vacaciones por el departamento de Antioquia.

Se trata del balneario Nudillales, ubicado en el municipio de Alejandría, en el oriente antioqueño, a 79.7 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje en carro de aproximadamente 2 horas y 30 minutos, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Este lugar es una de las tantas joyas naturales que se enconden entre las montañas de Antioquia, famoso no solo por sus espectaculares y enormes piscinas naturales, sino por tener grandes espacios verdes y zonas de descanso ideales para quienes buscan experimentar una conexión única con la naturaleza.

El balneario Nudillales se encuentra situado exactamente en el barrio Centenario de Alejandría, a 1 kilómetros de la cabecera municipal, de acuerdo con el sitio web de turismo Puebliando por Antioquia.

Allí, los visitantes pueden disfrutar de aguas cristalinas que brotan de charcos ideales para bañarse en traje de baño y que estaban siendo bastante anhelados luego de un cierre de once meses que dejó sin plan a locales y muchos turistas.

Balneario Nudillales en Alejandría, Antioquia | Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Alejandría

Sin embargo, según informó la Alcaldía de Alejandría a través de sus redes sociales, a finales de junio de 2025, este atractivo turístico que es considerado un ícono del pueblo, reabrió sus puertas con la esperanza de seguir creando recuerdos inolvidables entre sus visitantes, de todas las edades y procedencias.

Además, recalcó que el balnerario Nudillales es un importante referente turístico y motor económico para la subregión del oriente antioqueño, reflejando la belleza natural, riqueza hídrica y hermosos paisajes entre montañas que adornan el municipio.

¿Qué otros atractivos visitar en Alejandría, Antioquia?

Otros atractivos que merecen una parada obligatoria en este encantador pueblo son:

Cascada Velo de Novia: para llegar a esta hermosa cascadas, donde es posible disfrutar de un baño refrescante, se debe hacer una caminata ecológica que ofrece espectaculares paisajes y un ambiente ideal para relajarse. Está ubicada a 5 kilómetros vía al municipio de Santo Domingo, en la vereda Remolino.

Río Bizcocho: esta joya hídrica nace en la vereda Piedras de Alejandría y corre hacia el municipio de San Rafael.