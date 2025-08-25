El cálido pueblo antioqueño que en el pasado se llamó La Comunidad, un destino ideal para el turismo rural y la aventura

Antioquia es uno de los destinos más importantes del país gracias a su variedad de municipios que tienen mútiples atractivos turísticos.

El departamento está dividido en nueve subregiones. Una de ellas es la occidente a la que pertenece el municipio Ebéjico, el cual está ubicado a 55 kilómetros de Medellín.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca a la población por sus atractivos naturales, como quebradas y caídas de agua, que hacen de este lugar que sea “ideal para compartir y disfrutar en familia”.

Ebéjico también es conocido como un distrito panelero por su importante producción de panela y por el cultivo de una variedad de productos, como el café, el plátano, la caña, el maíz, las hortalizas y frutas. También es productor de ganado de ceba y leche.

“Ebéjico es un municipio con una vocación agrícola y pecuaria, destacándose por la producción de panela. Sus haciendas ofrecen una experiencia en la que se puede conocer todo el proceso de elaboración de este producto”, señala la Gobernación de Antioquia.

Sobre la historia del municipio, esta entidad afirma que el valle en el que se encuentra ubicado era habitado inicialmente por los indígenas nutabes.

Ya en 1830, el caserío tenía el original nombre de La Comunidad. Posteriormente, en 1833, por orden del gobernador Juan de Dios Aránzazu, se creó la parroquia con el nombre de Ebéjico, en honor a la tribu que habitaba en ese territorio.

Ebéjico es uno de los pueblos del occidente de Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Atractivos

Entre los atractivos más importantes del municipio está el trapiche La Ilusión, uno de los más importantes. Está ubicado en el corregimiento El Brasil, a pocos metros de la zona urbana.

Otro sitio destacado es la piscina Campo Alegre. Está ubicada en la vereda del mismo nombre y es sitio ideal para el disfrute de los pobladores del municipio y sus visitantes.

El glamping Entre verdes es otro lugar de interés. Ubicado en la Vereda Blanquizal, es conocido como un ‘paraíso escondido’ en Ebéjico. “Es un lugar donde podrás descansar, disfrutar y relejarse justo en medio de la naturaleza. Está rodeado de una vegetación muy diversa y que hace que se conecte con la naturaleza”, señala Antioquia Travel.

Un atractivo adicional es el denominado Tour del Café. Este es un recorrido por diferentes fincas cafeteras del corregimiento la Clara e ideal para conocer los procesos del café.