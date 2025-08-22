El pueblo antioqueño cuyo nombre fue puesto por la gran cantidad de estos insectos que había en el momento de su fundación

El departamento de Antioquia, el de mayor población en Colombia, está dividido en nueve subregiones. Una de ellas es la oriente a la que pertenece el municipio de Abejorral.

Esta población de más de 20.000 habitantes está ubicada a 97 kilómetros de Medellín, a dos horas y 30 minutos de distancia en vehículo.

La arquitectura de Aberorral conserva aspectos de la tradición española y la herencia indígena y cuenta con uno de los centros urbanos más extensos declarados Bien de Interés Cultural de la nación, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

El municipo tiene varios pisos térmicos que permiten adentrarse en la diversidad de la producción agraria. “Además, es el lugar propicio para el senderismo donde se disfruta de su riqueza en fauna y flora, las montañas y los atardeceres hacen de este pueblo colonial, una fotografía desde cualquier ángulo”, agrega el portal.

Historia del nombre

La Gobernación de Antioquia afirma que Abejorral fue fundado en 1811 por decreto gubernamental.

Era inicialmente un paso obligado de los caminos nacionales que llevaban desde Antioquia hasta Mariquita, en el departamento del Tolima, atravesando la cordillera central. Oriundos de esta población colonizaron los departamentos de Caldas, Tolima y el norte de Valle del Cauca.

Sobre su nombre se señala que, según la tradición, este se debe a las picaduras de abejorros de las fueron víctimas sus pobladores en el momento traslado del antiguo asentimiento al actual.

De acuerdo con este versión, uno de los pobladores, al ser atacado por estos insectos, exclamó: “Esto es un abejorral”.

Atractivos

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra el cerro San Vicente, ubicado a 15 kilómetros del casco urbano y a 2.500 metros sobre el nivel del mar.

“El cerro San Vicente de Abejorral es un tesoro natural y cultural que invita a la exploración y la conexión con la naturaleza a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Este mponente cerro es un símbolo de identidad y una fuente inagotable de belleza y aventura”, señala Antioquia Travel.

Los municipios de Antioquia destacan por sus encantos tanto culturales como naturales. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Otro sitio de interés es el puente de la Colonización, considerado un símbolo de la historia y el desarrollo de la región. “Construido con imponentes pilares de piedra y una estructura sólida, este puente une no solo dos orillas, sino también el pasado con el presente”, asegura el portal de turismo.

El Centro histórico de Abejorral es destacado como uno de los más grandes del departamento y un sitio imperdible.