Consejos prácticos para visitar una ranchería y sumergirse de lleno en la cultura wayúu

Una experiencia que está teniendo mayor auge en los últimos años es viajar a La Guajira para visitar una ranchería y sumergirse en la cultura wayúu.

De acuerdo con Colombia Travel, portal especializado en turismo y viajes, durante esta visita los turistas serán recibidos por una comunidad que compartirá su sabiduría ancestral.

“De esta manera, serán los propios wayúu los que te hablen de su cultura. Te dirán, por ejemplo, que su modelo de familia es matriarcal, pues los hijos heredan la casta de la madre, y te explicarán cómo se lleva a cabo el “Sutapaulu”, un ritual de pubertad en el que las niñas son encerradas de seis meses a un año y en donde aprenden técnicas de tejido, así como el valor de la mujer dentro de la comunidad", detallaron desde el portal.

La Guajira es árida y sus temperaturas suelen oscilar entre 28° y 35° C, por lo tanto, puede visitar una ranchería wayúu en cualquier época del año. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Consejos para tener una experiencia inolvidable

Desde el portal hicieron una lista de recomendaciones para tener una experiencia inolvidable en su visita a esta región del país.

Cómo llegar: Lo primero que debe hacer en llegar a Riohacha en avión, ya sea desde Bogotá o Medellín. Una vez en Riohacha, puede tomar tour organizados que lo llevarán directo a las rancherías.

Qué llevar: Debido a las altas temperaturas se recomienda llevar protector solar, gafas de sol, ropa ligera y un sombrero. También se debe llevar agua potable.

Visitar una ranchería no solo se conoce la cultura ancestral, también es una forma de conectar con la esencia de un pueblo que ha sobrevivido con sus tradiciones. | Foto: Getty Images

Colombia Travel aseguró que al visitar una ranchería no solo se conoce la cultura ancestral, también es una forma de conectar con la esencia de un pueblo que ha sobrevivido con sus tradiciones.