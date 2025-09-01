Suscribirse

Turismo

Consejos prácticos para visitar una ranchería y sumergirse de lleno en la cultura wayúu

Al visitar una ranchería no solo se conoce la cultura ancestral, también es una forma de conectar con la esencia de un pueblo que ha sobrevivido con sus tradiciones.

Redacción Turismo
2 de septiembre de 2025, 1:55 a. m.
Chinchorro
Mujer tejiendo un "chinchorro" o hamaca colombiana, en el pueblo de Uribia. Tejer, tejer y tejer son fundamentales para la vida social y económica de las mujeres Wayuu en La Guajira, Colombia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Una experiencia que está teniendo mayor auge en los últimos años es viajar a La Guajira para visitar una ranchería y sumergirse en la cultura wayúu.

De acuerdo con Colombia Travel, portal especializado en turismo y viajes, durante esta visita los turistas serán recibidos por una comunidad que compartirá su sabiduría ancestral.

“De esta manera, serán los propios wayúu los que te hablen de su cultura. Te dirán, por ejemplo, que su modelo de familia es matriarcal, pues los hijos heredan la casta de la madre, y te explicarán cómo se lleva a cabo el “Sutapaulu”, un ritual de pubertad en el que las niñas son encerradas de seis meses a un año y en donde aprenden técnicas de tejido, así como el valor de la mujer dentro de la comunidad", detallaron desde el portal.

La Guajira no solo es exótico por sus playas, también por su pueblo Wayúu.
La Guajira es árida y sus temperaturas suelen oscilar entre 28° y 35° C, por lo tanto, puede visitar una ranchería wayúu en cualquier época del año. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Consejos para tener una experiencia inolvidable

Desde el portal hicieron una lista de recomendaciones para tener una experiencia inolvidable en su visita a esta región del país.

  • Cómo llegar: Lo primero que debe hacer en llegar a Riohacha en avión, ya sea desde Bogotá o Medellín. Una vez en Riohacha, puede tomar tour organizados que lo llevarán directo a las rancherías.
  • Mejor época para visitar: La Guajira es árida y sus temperaturas suelen oscilar entre 28° y 35° C, por lo tanto, puede visitar una ranchería wayúu en cualquier época del año.
Contexto: Estos son los tres destinos preferidos por los colombianos que viajaron al exterior en lo corrido de 2025
  • Qué llevar: Debido a las altas temperaturas se recomienda llevar protector solar, gafas de sol, ropa ligera y un sombrero. También se debe llevar agua potable.
  • Respeto a las costumbres locales: Los wayúu cuentan con una rica tradición y es importante respetar sus tradiciones y espacio. Por ejemplo, si desea tomar foros se recomienda preguntar primero.
Getty Creativo
Visitar una ranchería no solo se conoce la cultura ancestral, también es una forma de conectar con la esencia de un pueblo que ha sobrevivido con sus tradiciones. | Foto: Getty Images

Colombia Travel aseguró que al visitar una ranchería no solo se conoce la cultura ancestral, también es una forma de conectar con la esencia de un pueblo que ha sobrevivido con sus tradiciones.

“Visitar una ranchería wayúu no es solo una oportunidad de conocer una cultura ancestral, es una forma de conectarte con la esencia de un pueblo que ha sobrevivido por siglos en armonía con sus tradiciones. Explora sus tradiciones, saborea su gastronomía y llévate a casa una pieza de artesanía como testimonio de tu viaje", finalizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Escándalo en Argentina: justicia prohíbe difundir audios grabados a la hermana del presidente Milei

2. Representante Lina María Garrido pide que senadores de distintas bancadas aclaren su voto en elección de magistrado de la Corte

3. Justicia brasileña toma última decisión con Robinho, quien está preso por violación

4. Una madre viajó a Suiza y nunca volvió: la controversial eutanasia de Maureen Slough

5. Niño fue grabado mientras recorría peligrosos rieles de un parque: las imágenes muestran el angustiante momento de su rescate

LEER MENOS

Noticias relacionadas

wayúuConsejos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.