Tres pueblos de Antioquia ideales para descubrir el mar Caribe y vivir experiencias inolvidables

¿Sabía que Antioquia también tiene mar? Sus aguas, que varían entre el verde esmeralda y el azul profundo, combinan de manera perfecta con sus imponentes montañas y paisajes únicos, conformados por kilómetros de selva virgen y rincones naturales ocultos y dignos de admirar.

Así que si desea conocer el mar de este departamento, lo primero que hay que hacer es dirigirse a la subregión de Urabá, al noroeste de Antioquia, donde es posible explorar tres hermosos municipios que ofrecen la oportunidad de disfrutar de la costa Caribe y vivir experiencias inolvidables.

El primero de ellos es el municipio de Turbo, situado a una distancia de 342 kilómetros de Medellín, lo que se traduce en unas 8 horas de viaje por carretera.

Este pueblo cuenta con una temperatura promedio de 28 grados centígrados y fue declarado como Distrito Especial, Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial por Ley 1883 de la República de Colombia, emitido en 2018, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Esta es una de las playas de agua dulce para visitar en el departamento de Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Su nombre hace alusión a su mar turbio, ofreciendo sitios seguros y turísticos para disfrutar de sus aguas como la Playa La Martina y Bahía de los Enamorados, lugares ideales para disfrutar de los encantos del Caribe.

Otras playas populares de Turbo son: Tie, Bahía El Muelle y Playa Dulce, esta última catalogada como la mejor y más importante playa del municipio, cuyo nombre habla de una condición real del mar.

Para quienes desean experimentar una conexión profunda con la naturaleza de Turbo, se recomienda conocer el proyecto ecoturístico Simona del Mar, uno de los hospedajes más atractivos del lugar debido a que se encuentra entre manglares reforestados sobre antiguos potreros y su cercanía a la playa lo transforma en un escenario perfecto para contemplar atardeceres increíbles.

El segundo municipio recomendado para descubrir el mar Caribe en Antioquia es San Juan de Urabá. Sus playas son catalogadas como unos verdaderos paraísos biodiversos imperdibles, destacando en la lista algunas de estas como Mundito, localizado frente al Hotel Cocoloco, famosa por sus aguas limpias, cálidas y con un oleaje moderado.

Playa Mundito, en San Juan de Urabá, Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Allí, los colores del agua son encantadores y se hacen mucho más auténticos cuando confabulan con el atardecer, convirtiendo este espacio en un gran espectáculo digno de admirar.

Por último, la lista se completa con una visita a Arboletes, ubicado a 472.0 kilómetros de Medellín, es decir, un viaje en carro de casi 10 horas. Este municipio, que en su pasado era un bosque natural con árboles de gran altura, cuenta con dos espacios imperdibles: el muelle y los rompeolas, que funcionan de trampolines.