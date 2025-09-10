Medellín, capital del departamento de Antioquia, es una de las ciudades más turísticas de Colombia. Esta urbe, también conocida como la ciudad de la eterna primavera, se caracteriza por un excelente clima que está entre los 20 y 28 grados Celsius.

Además, se destaca por estar rodeada de montañas, dejando un gran paisaje en cualquier lugar de esta región.

Esta ciudad es uno de los lugares que tanto los turistas como los locales deben visitar en algún momento de la vida, ya que cuenta con diversos sitios turísticos que ofrecen grandes experiencias.

Sitios turísticos de Medellín que puede visitar en tan solo un día

La capital antioqueña cuenta con diversos sitios turísticos para visitar, incluso, cuenta con lugares que se pueden visitar en un solo día.

De acuerdo con el sitio Los Traveleros, la mejor manera de comenzar un tour por esta ciudad es dirigiéndose a uno de los puntos más emblemáticos: la Comuna 13. La idea es recorrer lo más que se pueda durante la mañana, ya que cuenta con una gran historia por su pasado como uno de los barrios más peligrosos del país.

El trayecto puede continuar con una visita a la Hacienda Junín, donde se puede disfrutar de un gran almuerzo con el plato típico de la bandeja paisa. Consumir este delicioso plato le puede ayudar a recuperar energía para continuar con el tour por Medellín.

Cuando termine de almorzar, puede tomar el metro para conocer la famosa Plaza de Botero, en este sector los turistas encontrarán algunas de las esculturas de mujeres, animales, hombres y demás objetos con un estilo volumétrico que eran de la autoría del icónico artista Fernando Botero.

Este trayecto de un día por Medellín continúa por el Pueblito Paisa, que se ubica en la cima del cerro Nutibara. Aquí podrá ver la versión pequeña de un típico pueblo antioqueño imitando su arquitectura. Asimismo, los visitantes podrán consumir un postre como la oblea y el mango con sal.