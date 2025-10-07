Suscribirse

Turismo

A 40 minutos de Medellín, el destino ideal para el turismo de naturaleza, el senderismo y para degustar ricas obleas

Este lugar ofrece una temperatura promedio de 23 grados centígrados.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Turismo
7 de octubre de 2025, 10:14 p. m.
Caldas, Antioquia
Caldas es uno de los destinos para visitar muy cerca de Medellín. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

El Valle de Aburrá es considerado como la cuenca natural del Río Medellín, una de las nueve subregiones del departamento de Antioquia. Este afluente hídrico recorre el valle de sur a norte, recibiendo una serie de fuentes de agua a lo largo de su recorrido.

El Valle tiene una longitud aproximada de 60 kilómetros y una amplitud variable. Información de la Gobernación de Antioquia indica que esta zona está enmarcada por una topografía irregular y pendiente, con alturas que oscilan entre 1.300 y 2.800 metros sobre el nivel del mar.

Contexto: Tres pueblos de Antioquia ideales para disfrutar la semana de receso en familia: estos son los planes que ofrecen

Esta subregión está conformada por 10 municipios y uno de ellos es Caldas, que se caracteriza porque está rodeado de recursos naturales en lugares destacados por su biodiversidad como el Alto de San Miguel, que son regados por una gran cantidad de afluentes hídricos entre los que se destaca el nacimiento del Río Aburrá, al que se le conoce como el Río Medellín.

Este municipio, ubicado a solo 40 minutos de Medellín y que les ofrece a los viajeros una temperatura de 23 grados en promedio, es ideal para quienes disfrutan del turismo religioso, pues allí pueden visitar la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, la Capilla Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, el Alto de la Cruz, la Capilla La Transfiguración del Señor o la Iglesia San José de la Montaña entre otros. Este poblado, además, cuenta con el Museo de Arte Religioso.

Museo de Cerámica, Caldas
Uno de los atractivos en Caldas, Antioquia, es el Museo de la Cerámica. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

El portal Turismo Antioquia Travel indica que uno de los planes imperdibles es ir a este lugar por obleas con arequipe, una costumbre que se ha mantenido de generación en generación.

En este pueblo se encuentra Museo de la Cerámica, que rinde homenaje a esta tradición que permanece en el municipio. Allí se dice que hay al menos 1.500 piezas de vajillas, las cuales reflejan la historia y la tradición en la elaboración de este tipo de artículos que por años se ha practicado en este municipio antioqueño.

Contexto: El tesoro natural de Antioquia que atraviesa un río catalogado como ‘la firma de Dios’, un lugar perfecto para desconectarse

Para los amantes de la naturaleza

Si el turista es un amante de la naturaleza y las actividades al aire libre, este destino es indicado para visitar. Allí los viajeros pueden tener contacto directo con vegetación, especies de flora y fauna, hacer senderismo, descansar y vivir momentos especiales de bienestar y descanso.

Caldas, Antioquia
El turismo de naturaleza es una de las actividades para hacer en Caldas, Antioquia. | Foto: Cortesía - Alcaldía de Caldas, Antioquia

Uno de los lugares para visitar es el Alto de San Miguel, un sitio emblemático por sus aguas cristalinas que forman el nacimiento del río Medellín. Es el escenario perfecto para realizar una verdadera conexión con la naturaleza, porque allí está el 16% de la biodiversidad colombiana.

Este es un espacio ideal para practicar senderismo, ciclomontañismo o simplemente desconectarse y disfrutar del paisaje. Es recomendable contactar a guías locales para adentrarse en este sitio lleno de magia y tranquilidad.

A este se suma el Alto de la Romera, ideal para el ecoturismo y realizar actividades como senderismo o camping. Allí los viajeros se encuentran con cascadas, charcos y cientos de especies de flora. Para ir a cualquiera de estos sitios es recomendable contar con la compañía de guías turísticos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El próximo 12 de octubre se implosionarán los puentes de Puente Aranda, donde confluyen cuatro importantes vías de la ciudad

2. Excomandante de las Fuerzas Militares rechazó señalamientos por el asesinato de los abogados Eduardo Umaña y Jesús María Valle

3. El cruce de trinos entre el presidente Petro y el exvicepresidente ‘Pacho’ Santos: “Nuevamente, llevaré esto a denuncia, aunque fiscales solo protegen”

4. Seis contratos por $17.000 millones enredan a Misael Cadavid; parte del dinero habría sido usado para su campaña electoral a la Cámara de Representantes

5. Presuntos asesinos de un guardián del Inpec se enfrentaron a bala con la Policía: ocho fueron capturados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoTurismo en AntioquiaTurismo en Colombia

Noticias Destacadas

Caldas, Antioquia

A 40 minutos de Medellín, el destino ideal para el turismo de naturaleza, el senderismo y para degustar ricas obleas

Redacción Turismo
Municipio Cartago Valle

Estos son los encantos de la ‘capital mundial del bordado’ en el Valle del Cauca, una joya turística a tres horas de Cali

Redacción Turismo
Familia de viaje

Cinco pasos para planificar un viaje exitoso con un familiar de la tercera edad

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.