Turismo

Tres pueblos de Antioquia ideales para disfrutar la semana de receso en familia: estos son los planes que ofrecen

Aunque este departamento alberga numerosos municipios llenos de encanto, esta selección de destinos es una guía práctica para planear sus próximas vacaciones de manera sencilla.

Redacción Turismo
24 de septiembre de 2025, 1:33 p. m.
San Rafael, Antioquia
San Rafael, Antioquia, es un destino apetecido por sus múltiples fuentes hídricas. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Rodeado de montañas imponentes y ríos cristalinos hasta paisajes únicos como la Piedra del Peñol y sus embalses, el departamento de Antioquia se presenta como un destino imperdible para explorar en Colombia y vivir una experiencia enriquecedora en la que resalta su riqueza natural, histórica, cultural y la calidez de su gente.

Pueblos como Guatapé con sus coloridos zócalos, y Santa Fe de Antioquia con su arquitectura colonial y patrimonio histórico, invitan a sumergirse en la cultura paisa y sus tradiciones ancestrales.

Por eso, a propósito de la semana de receso de octubre que se acerca, a continuación podrá encontrar una guía práctica para planear sus próximas vacaciones en Antioquia de manera sencilla, visitando tres pueblos ideales para compartir en familia, incluso cuando viajan los más pequeños.

1. Jardín

Situado a 131 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje en carro de menos de 4 horas, se encuentra este encantador municipio conocido como la ‘Ciudad de los muchos cerros’.

Jardín es un lugar ideal para disfrutar diferentes tours ecológicos, a través de los cuales es posible descubrir sus joyas naturales ocultas como cascadas, ríos, quebradas y cuevas enclavadas entre montañas, donde se suele encontrar una amplia variedad de plantas y bosques, los cuales sirven de hábitat para un gran número de especies animales, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Jardín, Antioquia
Jardín es uno de los Pueblos Patrimonio de Colombia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Guatapé

A 81.2 kilómetros de distancia de Medellín, es decir, casi dos horas de viaje por carretera, se encuentra Guatapé, también conocido como ‘el pueblo de los 1000 colores’, en la subregión oriente del departamento.

Allí es posible practicar diferentes deportes extremos en el embalse, recorrer el territorio en helicóptero con Helitours, visitar el monasterio Santa María de la epifanía o vivir la experiencia del cacao por medio de tours que cada año atraen a cientos de turistas.

Piedra del peñol
La Piedra del Peñol, en Guatapé, es uno de los destinos más visitas en Antioquia. | Foto: Getty Images

3. San Rafael

Apodado como el ‘Paraíso de aguas cristalinas’, este pueblo ubicado a 108 kilómetros de Medellín, es decir, menos de 3 horas de viaje por carretera, permite a sus visitantes disfrutar de tardes tranquilas en diferentes cuerpos de agua rodeados de exuberante vegetación y un entorno perfecto para desconectarse de las rutinas.

San Rafael, Antioquia
Balneario y Estadero el Taurete, San Rafael, Antioquia | Foto: Captura de pantalla YouTube / El Antioqueño
“San Rafael es la tierra del agua y podrás encontrar allí multitud de zonas para disfrutar con amigos o familia”, destaca el portal de turismo Antioquia es Mágica sobre este municipio de gran riqueza hídrica en el departamento.

Entre sus rincones llenos de encanto se destacan: la Cascada Los Patios, Cascada La Honda, Cascada y charco Los Simios, Charco del Gato, Charco la Lora, el río Bizcocho y río Churimo.

