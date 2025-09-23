Suscribirse

¿Cómo guardar trajes y blazers en el equipaje para evitar arrugas? Tres técnicas útiles que podría poner en práctica

Lucir elegante durante un viaje no es imposible, la clave está en la forma en la que se alista cada prenda desde el primer momento.

Redacción Turismo
23 de septiembre de 2025, 9:31 p. m.
Equipaje
Evitar las arrugas en el equipaje sí es posible. Todo depende de la prenda y el modo en que se doblan. | Foto: Getty Images

Aunque a simple vista preparar el equipaje para un viaje puede parecer una tarea sencilla, en la práctica puede convertirse en un verdadero desafío, especialmente para quienes se enfrentan a esta labor por primera vez.

Y es que no solo se trata de empacar ropa en una maleta, sino de organizar de manera estratégica cada prenda para evitar arrugas y aprovechar al máximo el espacio, esto con el propósito de no caer en el error de pasar los límites de peso permitidos por la aerolínea.

Contexto: El pueblo del Huila que deslumbra con sus múltiples fuentes de agua y gran herencia colonial; queda a 2 horas de Neiva

Ahora bien, si se trata de un viaje de negocios o que implique cenas especiales, el reto de empacar se vuelve aún mayor. En estos casos, no basta con organizar ropa cómoda o prendas básicas, sino que surge la necesidad de llevar trajes, blazers y camisas que deben lucir impecables al momento de usarse.

No obstante, para que esto no se convierta en un dolor de cabeza, diferentes viajeros expertos o en portales especializados en viajes han compartido algunas técnicas útiles que podría poner en práctica para evitar arrugas en esas prendas elegantes.

Maleta de viaje
Actualmente para evitar arrugas en los conjuntos o blazers, existen bolsas especiales que permiten un mejor almacenamiento. | Foto: Getty Images

En este contexto, el verdadero desafío está en encontrar la manera adecuada de doblarlos o acomodarlos dentro de la maleta para que no lleguen con arrugas profundas o marcas difíciles de quitar. Después de todo, nadie quiere invertir valiosos minutos —o incluso horas— en un proceso de planchado cuando el tiempo en destino suele ser limitado y las actividades no dan espera.

Por eso, una de estas técnicas requiere el uso de fundas o bolsas de tela para proteger las prendas y evitar que se froten con otras cosas en la maleta, señala la revista Southern Living.

La segunda técnica hace referencia a la manera de doblarlos. Por ejemplo, en el caso de los blazers se aconseja doblar por la mitad, colocando un brazo sobre la espalda y luego el otro brazo doblado encima, esto podría evitar generar arrugas profundas en las mangas.

Contexto: Estos son los encantos de ‘la tierra dulce’ del Valle del Cauca, un destino rodeado de fincas montañosas y fuentes hídricas

Posteriormente, es necesario poner el blazer doblado con delicadeza sobre una superficie plana y encima una capa de ropa suave o papel de seda para amortiguar. En cuando a los cuidados que se deben tener en cuenta para los pantalones del traje, se recomienda doblarlos por la mitad por la costura y colocarlos en la maleta junto al blazer, evitando comprimir demasiado.

El tercer tip o técnica recomendada es no llenar la maleta en exceso para evitar presión sobre las prendas, y al llegar, sacar el traje lo más pronto posible para colgarlo y dejar que las arrugas se desprendan.

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que existen bolsas especiales para trajes que permiten un mejor almacenamiento y transporte dentro de la maleta.

