El Valle del Cauca es un destino ideal para conocer. Es un territorio que les ofrece a los viajeros una mezcla de cultura, sabor y naturaleza en la que sobresalen lindos paisajes que van desde los cañaduzales hasta valles y montañas que llaman la atención de propios y extraños.

Este es un departamento ideal para el ecoturismo, con opciones como el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el Lago Calima para deportes acuáticos, y la costa pacífica en Buenaventura, donde la selva y el mar ofrecen un entorno biodiverso.

El Valle cuenta con 42 municipios y en la lista se incluye Zarzal, conocido como ‘la tierra que endulza a Colombia’ o ‘Tierra dulce de Colombia’, apelativo que se relaciona no solo con la producción extensiva de caña de azúcar, sino porque en su territorio se encuentra el ingenio azucarero Riopaila Castilla y la fábrica de dulces Colombina.

Gracias a estas fortalezas, este municipio le ofrece a los turistas diversidad de productos como manjar blanco, gelatina de pata, cocadas y panela, entre otros. Otras delicias locales son el dulce higuilla y el desamargado de papayuela, según información del programa Vive el Valle.

Los cultivos de caña en este territorio no solo marcan el paisaje, sino también el desarrollo económico de la región, complementado con otros productos como plátano, yuca, algodón, maíz, sorgo, soya, hortalizas y frutales.

Zarzal, municipio del Valle del Cauca. | Foto: Cortesía: Comfenalco Valle

Lugares de interés

Zarzal es, sin duda, una buena opción para los amantes de la naturaleza. Allí se puede disfrutar de ecofincas, cabalgatas, contacto con la biodiversidad y es un buen lugar para apreciar el entorno montañoso. Estas actividades ofrecen alternativas de descanso y conexión con el entorno.

En este lugar se tiene la posibilidad de realizar actividades y deportes de aventura, gracias a que tiene variedad de sitios turísticos como el río La Paila, el cual atraviesa gran parte de este municipio. En este afluente se encuentran diversos balnearios para disfrutar de un fin de semana en familia. Las orillas de este río son ideales para realizar caminatas, picnics y disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y refrescante.

Zarzal cuenta, además, con otros sitios naturales de interés para los viajeros, entre ellos, el Bosque de Caracolíes, Los Chorros, el Parque Recreacional Cumba, el Cerro Caré y el Pan de Azúcar.

El majar blanco es uno de los platos típicos de Zarzal, Valle. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Ubicado a aproximadamente 100 kilómetros de Cali, capital del departamento, ofrece diferentes zonas de camping, en donde es posible vivir una experiencia única acampando, mientras se aprecian las estrellas.

Si el viajero es amante de la pesca deportiva, este municipio vallecaucano cuenta a su alrededor con lagos de pesca de tilapia, cachama y bocachico y allí también es posible solicitar la preparación de estos alimentos en sus restaurantes.