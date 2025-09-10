El Valle del Cauca es un destino que les ofrece a los viajeros diversidad de opciones para conocer y disfrutar de múltiples actividades. Visitar este departamento permite tener una experiencia que combina lindos paisajes naturales con una gran riqueza cultural.

La gastronomía es otra de sus fortalezas. Con platos como el sancocho de gallina, el aborrajado y el champús, esta región brinda la posibilidad de vivir una experiencia diferente.

Es un territorio que, además, alberga pueblos encantadores como Buga, famoso por su basílica del Señor de Los Milagros, y muchos otros cercanos a Cali, entre ellos uno que lleva el nombre de una ciudad francesa, la cual se caracteriza por su gran valor histórico, cultural y arquitectónico, siendo mundialmente famosa por el Palacio de Versalles, una antigua residencia real que alberga fastuosos jardines y obras de arte.

Versalles, Valle del Cauca, se caracteriza por su clima frío. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Versalles Valle Del Cauca

Se trata precisamente de Versalles, un pueblo vallecaucano que vale la pena conocer e impregnarse de su cultura y su belleza. Es un destino que se caracteriza por su bello paisaje natural, montañas, bosques, ríos y quebradas que hacen de este un lugar ideal para desconectarse.

Se le conoce como ‘Pesebre y paraíso de Colombia’, debido a la particular distribución urbana que se asemeja a un pesebre, con la plaza principal en la parte superior, y el resto de cuadras descienden cuesta abajo.

Este pueblo está situado en una vertiente de la Cordillera Occidental, donde son escasos los valles o llanuras y su topografía es típicamente quebrada y montañosa, pero ideal para realizar actividades al aire libre.

Atractivos para no perderse

Este municipio vallecaucano tiene diversidad de planes para hacer y muchos de ellos están relacionados con la naturaleza. Uno de los sitios de interés es el sendero ecológico Aguas Lindas, en el que el turista disfruta conociendo todas las especies nativas, los sonidos de la naturaleza y el paisaje de la microcuenca La Suiza, en donde está ubicado.

Versalles, Valle del Cauca, un destino ideal para el ecoturismo. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Versalles Valle Del Cauca

Este es un destino de clima frío y por ello desde sus partes altas es posible observar el hermoso espectáculo que ofrece la neblina sobre este denominado pesebre. Es tan imponente y bello este fenómeno natural que sus habitantes celebran fiestas en su honor. Estas celebraciones se llevan a cabo desde 1995 y se destacan por su tranquilidad y la variada programación con la que gozan propios y extraños.

De igual forma, en este lugar se encuentra el Parque Recreacional La Suiza, un espacio destinado al sano esparcimiento dotado con canchas, juegos y piscinas. Uno de los aspectos que llama la atención es que desde allí se tiene una muy buena vista del municipio.