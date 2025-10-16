Bogotá y Medellín sellan acuerdo de cooperación para impulsar el desarrollo turístico

El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín firmaron un memorando de entendimiento en el marco de la feria Colombia Travel Expo 2025.

Con el memorando, las entidades buscan establecer una alianza institucional con el propósito de fortalecer la cooperación técnica, el intercambio de buenas prácticas y la promoción conjunta del turismo nacional e internacional.

Catalina Hoyos, subdirectora de Mercadeo de la Oficina de turismo de Bogotá habló sobre la importancia de la firma del acuerdo y aseguró que la capital del país registra un crecimiento del 7,5 % en turismo internacional en 2025.

“Nuestra meta es superar los dos millones de visitantes este año y la estrategia StopOver Bogotá se posiciona como una herramienta clave para alcanzar este objetivo. En este contexto, Medellín se destaca como el principal emisor de viajeros hacia Bogotá. Por ello, este memorando de entendimiento nos permite aunar esfuerzos para la promoción conjunta de ambos destinos a nivel internacional. Y la campaña de Navidad será el punto de partida de esta estrategia multidestino, con la que buscamos enamorar a los turistas internacionales, fortalecer la conectividad e incrementar el turismo en Bogotá y Medellín en esta temporada de fin de año”, expresó.

En Bogotá los viajeros, además de encontrar la infraestructura para trabajar de forma remota, tienen diversos atractivos para conocer. | Foto: Getty Images

El documento, con una vigencia inicial de un año, contempla seis áreas de cooperación fundamentales:

● Promoción e información turística: compartir contenidos y estrategias para visibilizar las experiencias de ambas ciudades.

●Estrategias de promoción conjunta: desarrollar campañas multidestino en ferias, eventos y medios digitales.

● Turismo multidestino: fortalecer la articulación entre Bogotá y Medellín como destinos complementarios de alto valor para el visitante nacional e internacional.

● Intercambio de experiencias y conocimientos: promover la transferencia de buenas prácticas en turismo cultural, gastronómico, de negocios y responsable.

●Turismo seguro: compartir estrategias para la prevención de delitos asociados al turismo y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

● Intercambio de información turística: articulación entre el Observatorio de Turismo de Bogotá y el Sistema de Inteligencia Turística de Medellín.

El turismo de la salud se tomó Medellín y los delincuentes sacan provecho con clínicas clandestinas. Cientos de personas están cayendo en la trampa. | Foto: juan carlos sierra-semana

De acuerdo con la Investigación de Viajeros 2025, Antioquia se mantiene como el principal emisor de turistas nacionales hacia Bogotá, con más de 1,2 millones de visitantes durante el primer semestre del año. Entre los motivos de viaje más frecuentes se destacan las visitas a familiares y amigos (38,7 %), el trabajo remunerado (17,7 %) y los negocios (14,2 %). Además, el 63 % de los viajeros antioqueños tiene entre 31 y 45 años, y el 75 % cuenta con formación profesional o de posgrado.