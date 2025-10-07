Suscribirse

Turismo

Este es el barrio colombiano destacado entre los más bellos del mundo

Ocupó el puesto 15 en un ranking de la revista Time Out.

Redacción Turismo
8 de octubre de 2025, 12:10 a. m.
Barrio Perpetuo Socorro de Medellín.
La revista británica Time Out publicó recientemente su ranking de los barrios más bellos del mundo. En el puesto 15 fue ubicado el Perpetuo Socorro de Medellín, el único colombiano en la lista.

La publicación destacó la transformación de esta zona de la comuna 10 en un distrito creativo de la ciudad.

En el pasado, la gente iba a esta zona a reparar carros, al hospital y a visitar la iglesia de estilo neogótico, sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años.

“En lo últimos años, esta zona industrial se ha transformado poco a poco en el distrito creativo de Medellín, incluyendo varios murales coloridos en el proceso”, señala la revista.

Contexto: ¿Sabía que la pintura más antigua de Antioquia está en Medellín? Descubra dónde verla durante su visita a la ciudad

En el barrio se encuentran lugares como el edificio Mattelsa, que cuenta con una tienda de ropa, espacio coworking, librería y galería de arte; el estudio de diseño La Casa de Carlota, entre otros.

“El Perpetuo Socorro se relaciona con los otros 39 lugares del ranking internacional porque tienen algo importante en común: un espíritu creativo y de diversión. Habitar el Perpetuo Socorro significa cultura, creación, cercanía, comunidad y conexión. Es creer que juntos podemos cambiar nuestro entorno“, dijo sobre el barrio Comfama, caja de compensación de Antioquia.

Medellín se llevó el ‘Óscar’ del turismo; estos son los detalles del reconocimiento internacional

Recientemente, Medellín recibió esta semana un importante reconocimiento de la industria turística internacional.

La capital antioqueña obtuvo por primera vez el premio South America’s Leading City Tourist Board 2025, en la categoría de Mejor Oficina de Promoción Turística, en el marco de los World Travel Awards (WTA), considerados los ‘Óscar’ del turismo por su relevancia global.

El reconocimiento fue otorgado al Greater Medellín Convention & Visitors Bureau, una fundación sin ánimo de lucro que, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, aunque es privada por su modelo institucional, cumple una labor de interés público “al dedicarse a la promoción y posicionamiento internacional, como puente entre el sector público y el privado”.

Un paseo por Medellín
Medellín. | Foto: Getty Images
Contexto: Abren convocatoria para fortalecer agencias de viaje y turismo en Medellín: así puede inscribirse

“Medellín ha sido reconocida por los World Travel Awards en la categoría de Mejor Oficina de Promoción Turística de Sudamérica. Es la primera vez que se recibe este galardón en dicha categoría. En ocasiones anteriores, ya había sido premiada como Mejor Destino de Escapada, Mejor Destino de Turismo de Reuniones y Convenciones y Mejor Destino Emergente. En esta oportunidad, se destaca el trabajo que realizamos como oficina de convenciones y turismo vacacional”, dijo la directora ejecutiva del Bureau de Medellín y Antioquia, Juliana Cardona Quirós.

