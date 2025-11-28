Bogotá se iluminará con un show de talla mundial en la Plaza de Bolívar: así podrá participar en ‘Una Ciudad Imaginada’

La magia de la Navidad comienza a sentirse en Bogotá con una agenda cultural y de entretenimiento imperdible. La programación incluye un espectáculo que transformará la Plaza de Bolívar los días 13, 14 y 17 al 23 de diciembre.

Según informó el Instituto Distrital De Recreación Y Deporte (IDRD) y la Secretaría del Hábitat, se trata de un show llamado ‘Una Ciudad Imaginada’, que se dará en un escenario vivo donde se mezclan arte, tecnología y futuro.

“Es una experiencia inmersiva de talla mundial, un recorrido visual y sonoro que une arte digital, música cinemática y performances en una puesta en escena que envuelve los sentidos y reinventa la manera de vivir la Navidad en la ciudad”, explica el IDRD a través de sus redes sociales.

Horarios

Con este espectáculo se espera que cada noche, en las fechas programadas, miles de personas puedan hacer parte de un relato que busca conectar su memoria con nuevas formas de soñar el mañana.

Durante estas jornadas se presentarán tres funciones, cada una con una duración de 35 minutos: la primera comenzará a las 6:30 p.m.; luego a las 8:00 p.m.; y la última a las 9:00 p.m.

Bogotá encenderá sus noches con un espectáculo de talla mundial en la Plaza de Bolívar. ✨ 'Una Ciudad Imaginada' mezcla arte digital y música para reinventar la #NavidadEsCultura2025 🎄 Entrada libre.



Prográmate ⤵️ https://t.co/723A3ZNeAK pic.twitter.com/tEAOUN1QFU — Secretaría del Hábitat (@habitatbogota) November 27, 2025

La entrada será libre, detalle que convierte este espectáculo en una opción ideal para disfrutar en familia durante la temporada navideña. Para asegurar una experiencia óptima, se tendrá un aforo máximo de 30.000 personas por función.

Otros espectáculos para disfrutar en Bogotá esta Navidad

Encendido de la Navidad

Oficialmente, este año la ciudad encenderá sus luces navideñas el 5 de diciembre en el Parque Metropolitano El Tunal, desde las 4:30 p.m.

El evento contará con más de un kilómetro de senderos iluminados y un árbol de 56 metros de altura con un show de luces láser. También habrá presentaciones musicales a cargo de agrupaciones como la Orquesta Alquimia y Los Cumbia Stars, ambos nominados al Premio Grammy.

A la lista de invitados se suman Los Diablitos del Vallenato; la Banda Filarmónica de Bogotá con la cantante de música de plancha Isabella Ruiz; entre otros grupos musicales locales y nacionales como Laura Kalop, autora de la canción de la Navidad es Cultura 2025 “Mi ciudad, mi casa”.

Gran desfile inaugural

Se llevará a cabo en la carrera séptima el 7 de diciembre desde las 3:30 p.m. Allí, más de 1.000 artistas recorrerán la ciudad desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar, donde se presentará el Coro Filarmónico Infantil de la Filarmónica de Bogotá y La Real Charanga.

Un ritmo, muchas voces

Del 17 al 23 de diciembre la diversidad unirá a los bogotanos en el Parque Metropolitano El Tunal, con el show Un ritmo, muchas voces. Serán 14 funciones que se darán en los horarios de 7:00 p.m. y 9:00 p.m., con un aforo máximo de 6.000 personas por cada una.

Más allá de las nubes, el futuro que soñamos

Un nuevo show se tomará la Plaza Cultural de La Santamaría del 13 al 14 y 17 al 23 de diciembre, en los horarios de 7:00 p.m. y 9:00 p.m. Serán 18 funciones de 35 minutos con un aforo de 10.000 personas por cada una.