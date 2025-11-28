Tren de la Sabana en Navidad 2025: fechas, cómo comprar los tiquetes, recorrido, precios y más

Viajar en tren es, para muchos colombianos, un sueño que cada vez está al alcance de más personas gracias a iniciativas como la ruta navideña del Tren de la Sabana, que este fin de año se podrá disfrutar desde el 15 de diciembre 2025 hasta el 09 de enero 2026, según informó Turistren, el operador.

Los días 24 y 31 de diciembre no se realizarán viajes, por lo que se recomienda programar la agenda con anticipación para vivir esta aventura sobre rieles sin ningún contratiempo.

¿Cómo comprar los tiquetes?

Los tiquetes se pueden adquirir en cualquiera de las estaciones disponibles:

Estación de La Sabana- zona centro: Calle 13 # 18 – 24. Únicamente para venta anticipada, el tren NO sale de esta estación.

Estación de Usaquén – zona norte: Avenida Carrera 9 # 110 – 08.

También de manera online a través de Tuboleta, ingresando al siguiente enlace: https://tuboleta.com/es/eventos/tren-de-la-navidad-turistren-2025. O en los puntos de venta físicos de Tuboleta a nivel nacional y telefónicamente al +57 601 5936300.

* Las compras a través de Tuboleta tienen recargo por el servicio de $8.600 por tiquete y $8.000 por el total de la compra, concepto localización de las boletas.

Recorrido y dinámica de esta actividad

El recorrido inicia en la plataforma férrea del costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, al frente de la Plazoleta de Los Alfiles (Carrera 66 con Calle 25) – Estación de Tren de Usaquén, Avenida Carrera 9 # 110 – 08. – Estación de Tren de La Caro – Estación de Tren Usaquén – Costado occidental del Centro Comercial Gran Estación.

Al atravesar la ciudad hasta la Estación de Usaquén en el norte de Bogotá, los pasajeros podrán bajarse a disfrutar de música, Papá Noel, los duendes y tomarse fotos con la locomotora iluminada.

Posteriormente, el tren parte con destino la Estación de La Caro (Chía), donde es posible disfrutar de un hermoso espectáculo de juegos pirotécnicos. Luego, se emprende el regreso a la ciudad de Bogotá.

Para vivir esta experiencia sin problemas, es fundamental llegar con tiempo. | Foto: Instagram @turistren

Importante: solo se podrá iniciar el recorrido en el Costado occidental del Centro Comercial Gran Estación o en la Estación del Tren de Usaquén.

Tarifas y horarios

El precio único del pasaje por persona es de $ 72.000 COP. (Niños de brazos menores de 3 años no pagan tiquete siempre y cuando no ocupen un puesto).

Como se mencionó anteriormente, estas tarifas pueden cambiar a través de Tuboleta por el recargo del servicio por tiquete y por el total de la compra.

Así se manejará el itinerario del Tren de la Sabana en Navidad:

Costado occidental C.C. Gran Estación - Sale 06:45 p.m.

Estación Usaquén: Llega 07:15 p.m. – Sale 08:00 p.m.

Estación La Caro: Llega 08:50 p.m. – Sale 09:20 p.m.

Estación Usaquén: Llega 10:10 p.m. – Sale 10:15 p.m.

Costado occidental C.C. Gran Estación: Llega 10:45 p.m.

¿Se pueden llevar mascotas?

Por comodidad de todos los pasajeros, el operador confirma que NO se permiten las mascotas abordo del tren.

Recomendaciones para disfrutar al máximo esta experiencia

Llegar con tiempo para evitar perder el tren.

Asistir abrigado y no olvidar llevar poncho y sombrilla para la lluvia.

Llevar calzado cómodo.

Tener siempre a la vista a los menores de edad.

Cuidar siempre los objetos personales en el tren.

No se ofrece servicio de parqueo, por lo que se recomienda llegar en transporte público.

Como parte de las normas de seguridad, no está permitido sacar ninguna parte del cuerpo por las ventanas o puertas, ni viajar en las escaleras o plataformas de acceso.