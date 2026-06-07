Una noticia afectó la tranquilidad de los conductores en la tarde de este domingo, 7 de junio, al registrarse el descarrilamiento del Tren de la Sabana en Bogotá. Según informó el Cuerpo Oficial de Bomberos, la emergencia no dejó personas heridas.

Reportan fuerte temblor de magnitud 5,8 este domingo, 7 de junio: este fue el epicentro

Sin embargo, el incidente provocó afectaciones en la movilidad sobre la avenida NQS en sentido sur, a la altura de la calle 63, donde dos vagones quedaron bloqueando tanto el carril mixto como el exclusivo de TransMilenio. Las autoridades mantienen restricciones viales y desvíos mientras atienden la situación.

#BOGOTÁ. La tarde de este 07JUN, se descarriló el tren de la Sabana. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá confirmó que no se reportan personas heridas tras la emergencia. En este momento las autoridades de tránsito mantienen restricciones viales y desvíos sobre la Av. NQS hacia el… pic.twitter.com/XPIgGovzsA — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 8, 2026

"Controlamos riesgos asociados por descarrilamiento de una locomotora en la Avenida Carrera 30 con Calle 63. No se reportan personas lesionadas. Se activa apoyo de Ponal Tránsito. Movilidad restringida“, aseguró el Cuerpo de Bomberos de Bogotá en su cuenta de X.

En el momento del descarrilamiento, el tren movilizaba aproximadamente a 600 personas. Tras el incidente, equipos especializados realizaron inspecciones para evaluar el estado de los vagones y garantizar que las condiciones fueran seguras antes de iniciar las labores de recuperación y normalización del servicio.

Controlamos riesgos asociados por descarrilamiento de una locomotora en la Avenida Carrera 30 con Calle 63. No se reportan personas lesionadas. Se activa apoyo de Ponal Tránsito. Movilidad restringida. pic.twitter.com/ddomd6KVRQ — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) June 7, 2026

El hecho también afectó la movilidad de la capital. Varias vías cercanas presentaron altos niveles de congestión, especialmente en el corredor de la Carrera 30, donde se registraron importantes retrasos. Ante este panorama, las autoridades habilitaron desvíos y recomendaron a los conductores optar por rutas alternas mientras avanzaban los trabajos para retirar los vagones y despejar completamente la zona afectada.

El Tren de la Sabana es un servicio turístico que funciona los fines de semana y en jornadas festivas. El recorrido comienza en el sector de Gran Estación, en Bogotá, y se extiende por varios puntos de la ciudad capitalina antes de adentrarse en la sabana de Cundinamarca, con destino final en Zipaquirá. El viaje completo suele tomar cerca de dos horas y media.