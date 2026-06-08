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MinTransporte se pronunció tras supuesto descarrilamiento del Tren de la Sabana en Bogotá: desmintió versión

La cartera se pronunció asegurando que hay versiones que no corresponden a los hechos ocurridos.

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Redacción Semana
8 de junio de 2026 a las 9:52 a. m.
Las autoridades descartaron personas lesionadas tras el incidente.
Las autoridades descartaron personas lesionadas tras el incidente. Foto: Bomberos de Bogotá

En la tarde del pasado domingo, 7 de junio, aumentó la preocupación de los bogotanos luego de que se difundiera una noticia en la que se aseguraba que el Tren de la Sabana supuestamente se había descarrilado con 600 pasajeros a bordo. Sin embargo, en las últimas horas, el Ministerio de Transporte salió a pronunciarse por los hechos.

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“Ante las informaciones difundidas durante este domingo sobre un presunto descarrilamiento del Tren de la Sabana con cerca de 600 pasajeros a bordo, el Ministerio de Transporte se permite aclarar a la opinión pública que dicha versión no corresponde a los hechos ocurridos”, precisó la cartera en el comunicado.

Tren de la Sabana
La novedad técnica presentada en uno de los coches del Tren de la Sabana obligó a retirarlo preventivamente de la operación antes de que se registrara el descarrilamiento. Foto: Tomada de la cuenta oficial en Facebook: Turistren

Aseguraron que, de acuerdo a la información suministrada por Turistren, empresa operadora del servicio turístico, durante el recorrido de la mañana uno de los coches presentó una novedad técnica relacionada con su sistema de suspensión, por lo que fue retirado preventivamente de la operación y dejado en la estación de Usaquén.

Este coche no transportaba pasajeros al momento de la novedad presentada y tampoco siguió prestando el servicio durante la jornada.

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Luego, aseguraron que en la tarde, una locomotora realizó el traslado del coche hacia el taller ubicado en el kilómetro 5 para su respectiva revisión técnica. Durante ese recorrido, cerca del paso a nivel de la avenida NQS con calle 64, se presentó un descarrilamiento del equipo que estaba siendo movilizado.

Tren Bogotá
El incidente generó una demora aproximada de 30 minutos en el servicio turístico, aunque las autoridades aseguraron que nunca hubo riesgo para los pasajeros. Foto: Foto: Prensa Alcaldía Mayor de Bogotá / Camilo Monsalve

Tras esa situación el Tren de la Sabana que venía operando en el recorrido programado debió reducir su marcha y registró una demora temporal. Sin embargo, la afectación al servicio fue de aproximadamente 30 minutos.

“El Ministerio de Transporte también informa que no se presentaron personas lesionadas, no existió riesgo para los pasajeros del servicio turístico y las autoridades competentes activaron los protocolos correspondientes para atender la situación y restablecer las condiciones normales de operación y movilidad en el sector”, comentó la cartera.

Tren de la Sabana
El Ministerio de Transporte aclaró que el Tren de la Sabana no se descarriló con pasajeros a bordo y que la situación ocurrió durante el traslado de un coche vacío hacia un taller de mantenimiento. Foto: Twitter: @wilsonmohacho