Feria de León, en México, uno de los planes imperdibles para 2026

México es uno de los destinos más vibrantes de Latinoamérica; con una propuesta cultural única, son cada vez más los extranjeros que alistan sus maletas para ir a recorrer sus calles.

León, en el estado de Guanajuato, le abrirá sus puertas, del 9 de enero al 4 de febrero de 2026, a millones de visitantes, nacionales y extranjeros, para su tradicional feria, que, en esta oportunidad, celebrará los 450 años de la fundación de la ciudad.

SEMANA conversó con Karla Ibeth Aguilera Hernández, de la Dirección General de

Hospitalidad y Turismo del municipio de León, quien reveló de detalles de la importancia de la feria y todo lo que se podrá ver allí.

“Para nosotros es una feria muy familiar, porque allí confluyen todas las generaciones, que encuentran todo lo que deseen a su gusto, desde los niños con atracciones mecánicas, hasta los adultos con una propuesta gastronómica y cultural imperdible.

Para este año, de acuerdo con la vocera, se espera recibir más de 6.4 millones de visitantes, procedentes principalmente de Guanajuato y estados vecinos como Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas, además de público de la Ciudad de México, Estado de México y Monterrey. La derrama económica estimada supera los 3,500 millones de pesos.

“Uno de los ejes centrales será mostrar la riqueza cultural, artesanal y gastronómica del estado. Para ello, se instalará nuevamente el espacio Marca Guanajuato, donde artesanos de los 46 municipios exhibirán productos representativos como cerámica de Dolores Hidalgo, artesanías de latón de San Miguel de Allende, velas de Salamanca y los tradicionales panecitos de Acámbaro”, cuenta Aguilera.

La edición 2026 contará con Pabellón Gastronómico, una amplia oferta que “deleita con la variedad de opciones gastronómicas, directo al paladar” en un ambiente familiar.

“Los asistentes podrán deleitarse con platillos típicos como las mineras, el pozole, el cabrito, los huaraches y las gorditas tarascas, un motivo suficiente para que muchos asistentes acudan exclusivamente a disfrutar de la comida regional”, añade la vocera.

Por otra parte, la oferta familiar incluirá juegos mecánicos, atractivos interactivos y experiencias inmersivas temáticas. Tras el éxito de la colaboración con Nickelodeon en 2025, se espera un nuevo concepto para 2026, del cual se darán detalles en los próximos días.

Para la Feria 2026, tres artistas de talla mundial encabezan el cartel musical en el Foro de la Gente presentado por Mazda, Foo Fighters, Tiësto y Zoé.

Estos tres headliners forman parte de una programación que incluye un total de 14 conciertos, de los cuales el 85% del aforo será completamente gratuito, y el resto se realizará bajo acceso Línea Cero, lo que permite un acceso ordenado y sin filas.

La cartelera se integra también por La Arrolladora, Los Ángeles Azules, Enjambre, La Trakalosa, Los Recoditos, Moenia, DLD, Pequeños Musical, Paty Cantú, Mau y Ricky, Banda Machos y Kinky.

León, México | Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta es una feria que siempre se ha caracterizado por el valor de su propuesta musical, que siempre está a la altura de los deseos de sus espectadores. Han participado artistas de la talla de Sam Smith, Back Street Boys y Chayanne, demostrando que es un escenario fuerte y de renormbre en el país”, añade Aguilera

Finalmente,, la feria incluirá la tradicional Expo Ganadera, espectáculos en el Foro del Lago, una pista de hielo con presentación temática y un circo especializado. Todo esto dentro del Distrito León Mx, un complejo cerrado de 78 hectáreas que garantiza seguridad y control de acceso para los visitantes.