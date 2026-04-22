Así es el corregimiento que tiene más habitantes que la mayoría de municipios de Colombia, ¿dónde se encuentra?

Los corregimientos son unidades político-administrativas de la zona rural de los municipios en Colombia.

Así es el pueblo antioqueño apodado ‘el más bello relicario de la colonia’, un gran tesoro histórico

“Su propósito también incluye asegurar la participación activa de los ciudadanos en la gestión de asuntos públicos de carácter local”, señala la Gobernación de Antioquia.

Este departamento tiene 261 corregimientos. Uno de ellos es San Antonio de Prado, que se encuentra en jurisdicción de la ciudad Medellín, y es el más poblado no solo de esta región sino de todo el país, con alrededor de 200.000 habitantes.

Este corregimiento se destaca por su alta potencialidad en la oferta de sus recursos naturales y su alto crecimiento urbano.

“A nivel histórico se destacó por el desarrollo de actividades mineras auríferas y salinas durante los siglos XVIII y XIX, el establecimiento de una ruta comercial con el occidente cercano de Antioquia y el paulatino asentamiento de población española”, señala la Gobernación.

Fue fundado como centro poblado en 1869. Posteriormente, se constituyó como parroquia en 1887. Años más tarde, fue segregado de Itagüí, como un municipio independiente, en 1903. No obstante, seis años después, en 1909, se integró a Medellín.

Iglesia Principal de San Antonio de Prado Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

En materia turística, la entidad señala que en su zona rural se puede hacer senderismo y disfrutar de los miradores qu permiten apreciar zonas urbanas del Valle de Aburrá. “La gran mancha urbana del corregimiento se encuentra conurbada con las zonas urbanas de Itagüí y La Estrella”, agrega.

La Alcaldía de Medellín destaca, por su parte, que otros de los planes que se pueden hacer en el corregimiento son caminar, montar bicicleta, y visitar los cafés y restaurantes de la zona central.

De igual manera, “senderos como los que llevan al Alto El Silencio o El Chuscal ofrecen hermosas vistas panorámicas hacia las montañas, que conectan este corregimiento con Altavista o con otros municipios como Armenia Mantequilla o Heliconia”.

“El alma festiva del parque principal, la variada oferta de comercio, restaurantes, cafés, entre otros, hacen que sienta lo mejor de la ruralidad en todo el corazón urbano del corregimiento”, agrega la Alcaldía de la capital antioqueña en una reseña en su portal web.

El pequeño pueblo antioqueño reconocido por su tradición lechera y su clima frío, un acogedor destino a tres horas de Medellín

Antioquia, uno de los destinos más importantes del país

Procolombia destacó a principios de este año que Antioquia ha tenido un importante incremento en el número de prestadores de servicios turísticos y de visitantes internacionales.

“Antioquia ya no solo es un destino consolidado, su crecimiento por encima del promedio en llegadas internacionales, la rápida expansión de la oferta y el peso del gasto turístico la convierten en un laboratorio de nuevos productos urbanos y de naturaleza, con Envigado, Rionegro y Medellín como ancla y otros municipios ganando protagonismo”, señaló la entidad.

En materia de conectividad, el departamento movilizó 3,38 millones de pasajeros por vía aérea en el primer semestre de 2025, un 43,6 % más que en el mismo periodo de 2019 y el aeropuerto internacional José María Córdova ya conecta con 24 ciudades del mundo.