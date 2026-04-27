El pueblo de Boyacá que cuenta con uno de los parques principales más bonitos del departamento

En pleno corazón del altiplano cundiboyacense se encuentra un destino encantador, perfecto para quienes desean admirar paisajes inolvidables, relajarse en un ambiente sereno y descubrir, en cada rincón, la riqueza de sus tradiciones.

Se trata del municipio de Floresta, localizado a tan solo 74 kilómetros de Tunja, la capital de Boyacá, y a 14 kilómetros de Santa Rosa de Viterbo, formando parte de la provincia del Tundama, explica la Alcaldía Municipal en su página web.

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A una altitud aproximada de 2.500 metros sobre el nivel del mar, Floresta ofrece un clima fresco y agradable, con una temperatura promedio de 17 grados centígrados, ideal para disfrutar de caminatas, recorridos rurales y el contacto con la naturaleza.

Su territorio abarca cerca de 82 kilómetros cuadrados, enmarcado por hermosos paisajes montañosos. Este encantador municipio limita al oriente con Betéitiva y Busbanzá; al norte con Cerinza y Belén; al sur con Nobsa y nuevamente Busbanzá; y al occidente con Santa Rosa de Viterbo y Nobsa, lo que lo convierte en un punto estratégico para explorar la riqueza cultural y natural de la región.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), el parque principal de Floresta es uno de sus mayores encantos y ha sido reconocido como uno de los más hermosos del departamento.

En alusión al nombre del municipio, este espacio se distingue por estar rodeado de coloridas flores que llenan el ambiente de vida y frescura. Sus amplias plazoletas y elegantes palmas invitan a recorrerlo con calma, disfrutar del paisaje y dejarse cautivar por la magia de este destino, considerado entre los pueblos más lindos del departamento.

Las maravillas naturales y arquitectónicas de Floresta inspiran a propios y visitantes, despertando un profundo orgullo por sus raíces y su identidad. Este encantador municipio boyacense invita a valorar cada rincón y a seguir trabajando con dedicación para que su belleza y riqueza cultural sean cada vez más reconocidas, tanto a nivel nacional como internacional.

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Aparte de su famoso parque principal, otros de sus principales sitios de interés son: la iglesia de la Inmaculada Concepción, la capilla de la Virgen del Amparo de Tobasía, las enigmáticas cuevas de Monticelo y las ermitas del Llano Mogollón.

A lo largo del año, el municipio celebra tradiciones que reflejan su identidad, como las festividades en honor a la Virgen de la Salud y el tradicional Aguinaldo Florestano, eventos que llenan de vida y color sus calles.