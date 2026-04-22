Estos fueron los tres países con más tiquetes aéreos vendidos hacia Colombia en el primer trimestre de 2026

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia registró un crecimiento del 16,7 % durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), Estados Unidos se consolidó como el principal mercado emisor, con una participación del 34,5 % del total, seguido por Brasil (8,4 %) y México (8,4 %).
“El posicionamiento internacional de Colombia está impulsado principalmente por mercados estratégicos. Estados Unidos lidera con el 34,5 % de participación, seguido por Brasil y México, y, en conjunto, estos tres concentran más de la mitad de la demanda”, explicó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.
Un mercado que ha ganado participación es Chile, que representó el 7,3 % en este trimestre, mientras que, en el primer trimestre de 2025, esta participación fue de 4,7 %, lo que indica un aumento de 2,6 puntos porcentuales.
Respecto a los destinos nacionales con más tiquetes vendidos, Bogotá, Cartagena y Medellín continúan concentrando cerca del 75 % en conjunto, mientras que San Andrés y Barranquilla registraron un crecimiento importante: San Andrés, con una variación superior al 30 %, y Barranquilla, con el 14 %, lo que evidencia, una vez más, la preferencia por destinos de sol y playa, que complementan la oferta urbana y cultural del país.
Agencias de viaje reportan incremento en ventas en primer trimestre de 2026
La más reciente Encuesta Trimestral de Anato (ETA), correspondiente al primer trimestre de 2026, encontró que el 70 % de las agencias de viajes encuestadas registró un incremento en sus ventas en comparación con el mismo período del año anterior.
De acuerdo con el reporte, 22,6 % de los encuestados reportó aumentos de entre el 10 % y el 19 %, mientras que un 17,4 % señaló que sus ventas escalaron entre un 20 % y un 49 %.
La encuesta, además, destacó las preferencias geográficas de los viajeros:
Destinos nacionales: Cartagena continúa a la cabeza (49,6 %), seguida por un empate técnico entre San Andrés y Santa Marta (42,6 %), mientras que Bucaramanga (5,2 %) y Amazonas (5,2 %) se acercan al top 10.
Destinos internacionales: Estados Unidos (38,3 %) y España (31,3 %) se consolidan como los favoritos, con una presencia creciente de destinos como México (27,8 %), Punta Cana y República Dominicana (27,0 %).
De igual manera, el reporte señala que los paquetes turísticos internacionales lideran en compras con un 32,7 %, seguidos por los nacionales (24,5 %). En el rubro de servicios individuales, el tiquete aéreo mantiene su liderazgo con el 47,1 % de la demanda, seguido por el alojamiento con un 31,2 %.