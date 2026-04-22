Estos fueron los tres países con más tiquetes aéreos vendidos hacia Colombia en el primer trimestre de 2026

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia registró un crecimiento del 16,7 % durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), Estados Unidos se consolidó como el principal mercado emisor, con una participación del 34,5 % del total, seguido por Brasil (8,4 %) y México (8,4 %).

“El posicionamiento internacional de Colombia está impulsado principalmente por mercados estratégicos. Estados Unidos lidera con el 34,5 % de participación, seguido por Brasil y México, y, en conjunto, estos tres concentran más de la mitad de la demanda”, explicó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

Un mercado que ha ganado participación es Chile, que representó el 7,3 % en este trimestre, mientras que, en el primer trimestre de 2025, esta participación fue de 4,7 %, lo que indica un aumento de 2,6 puntos porcentuales.

Respecto a los destinos nacionales con más tiquetes vendidos, Bogotá, Cartagena y Medellín continúan concentrando cerca del 75 % en conjunto, mientras que San Andrés y Barranquilla registraron un crecimiento importante: San Andrés, con una variación superior al 30 %, y Barranquilla, con el 14 %, lo que evidencia, una vez más, la preferencia por destinos de sol y playa, que complementan la oferta urbana y cultural del país.

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Agencias de viaje reportan incremento en ventas en primer trimestre de 2026

La más reciente Encuesta Trimestral de Anato (ETA), correspondiente al primer trimestre de 2026, encontró que el 70 % de las agencias de viajes encuestadas registró un incremento en sus ventas en comparación con el mismo período del año anterior.

Cartagena. Foto: adobestock

De acuerdo con el reporte, 22,6 % de los encuestados reportó aumentos de entre el 10 % y el 19 %, mientras que un 17,4 % señaló que sus ventas escalaron entre un 20 % y un 49 %.

La encuesta, además, destacó las preferencias geográficas de los viajeros:

Destinos nacionales: Cartagena continúa a la cabeza (49,6 %), seguida por un empate técnico entre San Andrés y Santa Marta (42,6 %), mientras que Bucaramanga (5,2 %) y Amazonas (5,2 %) se acercan al top 10.

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Destinos internacionales: Estados Unidos (38,3 %) y España (31,3 %) se consolidan como los favoritos, con una presencia creciente de destinos como México (27,8 %), Punta Cana y República Dominicana (27,0 %).

De igual manera, el reporte señala que los paquetes turísticos internacionales lideran en compras con un 32,7 %, seguidos por los nacionales (24,5 %). En el rubro de servicios individuales, el tiquete aéreo mantiene su liderazgo con el 47,1 % de la demanda, seguido por el alojamiento con un 31,2 %.