Renting de vehículos: una opción para fortalecer la movilidad de las pymes en Colombia

En Colombia, las pequeñas y medianas empresas siguen consolidándose como uno de los principales motores de la economía en el país. De acuerdo con cifras del Centro de Estudios Económicos de Colombia (Anif), este segmento es el encargado de generar el 65 % del empleo formal, además de aportar el 35 % del Producto Interno Bruto (PIB).

No obstante, este sector ha tenido una serie de desafíos a lo largo de los años, entre ellos vinculados con la movilidad y el transporte de sus productos y servicios.

Aspectos clave como la inversión inicial de los vehículos, así como sus mantenimientos, seguros, impuestos y trámites administrativos, son una de las tantas variables que retan a las pymes en la nación.

Es por ello que una de las alternativas más viables que han encontrado las empresas pequeñas y medianas en el país es el modelo de arrendamiento, lo que conlleva a que las pymes puedan acceder al servicio de su producto o servicio a través de un canon mensual que agrupa a todos los costos asociados y traslada su gestión integral y riesgos a un operador especializado.

Una de esas entidades es la empresa Renting Colombia, la cual acompaña a más de 2.000 pymes activas en múltiples sectores del país, como servicios, comercio y manufactura.

Para el año 2026, la compañía busca ampliar su enfoque hacia aquellas industrias que requieren de una alta demanda de movilidad operativa, como alimentos, ingeniería o agropecuaria.

Las pequeñas y medianas empresas encuentran en el arrendamiento operativo una alternativa para fortalecer su movilidad. Foto: Kadmy - stock.adobe.com

“El renting elimina la necesidad de realizar una inversión inicial significativa, permitiendo a la pyme acceder a vehículos nuevos sin descapitalizarse ni comprometer su cupo de crédito. Esto libera recursos para el core del negocio y mejora la capacidad de crecimiento”, comentó Mauricio Serna, gerente General de Renting Colombia.

Servicios de renting de vehículos para las pymes en Colombia

La entidad destaca que aquellas empresas pequeñas y medianas que utilizan el arrendamiento de vehículos consiguen una serie de accesos a servicios como lo son la telemetría, el mantenimiento preventivo y correctivo, seguros, trámites vehiculares y un carro sustituto desde la implementación del primer vehículo.

Renting Colombia afirma que los contratos de estos autos comienzan desde los 24 meses, donde cada uno se puede ajustar al kilómetraje de cada operación correspondiente.

Entre las alternativas también existe la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos, con el objetivo de avanzar a flotas mucho más sostenibles, que va en coyuntura con el impacto que esta clase de carros ha tenido en el mercado automotor.

Tener esta flexibilidad en la contratación de vehículos rentados permite a las pymes responder a las necesidades temporales de movilidad, como lo son los incrementos en la demanda, proyectos específicos o expansiones del negocio.