Servicios de mantenimiento aumentan 10,42 % y lideran la subida de precios en el sector automotor

Mantener un vehículo en buen estado es cada vez más costoso para los colombianos. Aunque el precio de varias autopartes se mantiene estable e incluso presenta reducciones, el incremento en los servicios de mantenimiento y reparación se ha convertido en el principal factor de presión para los propietarios de automóviles.

Aprueban excepción de pico y placa para vehículos que transportan personas con discapacidad

Así lo señala el más reciente Análisis, elaborado por la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (ASOPARTES) y su aliado estratégico CVN con el producto Radar de las Autopartes, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. El informe muestra que los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos registraron una variación anual de 10,42%, muy por encima del IPC nacional, que se ubicó en 5,84%.

Según el informe, la división de autopartes y servicios complementarios presentó una variación anual de 5,73%, un comportamiento cercano a la inflación general. Sin embargo, el mayor impacto para los consumidores proviene de los servicios especializados de taller. Los servicios de latonería y pintura también registraron incrementos, con una variación anual de 5,9%.

En contraste, las autopartes mostraron un comportamiento más favorable para los consumidores. Las llantas, neumáticos y rines registraron una reducción anual de 2,29%, mientras que otras piezas de repuesto disminuyeron 0,87%. Estos resultados reflejan que la presión sobre el presupuesto de los propietarios no está relacionada con el precio de los componentes, sino con la mano de obra y los procesos técnicos requeridos para el mantenimiento.

Los servicios de latonería y pintura también registraron incrementos, con una variación anual de 5,9%. Foto: Innobrand

De acuerdo con la metodología del DANE, la compra de piezas y partes representa cerca del 1% de la canasta del IPC. Aunque su participación es reducida dentro del gasto de los hogares, el aumento de la variación anual, que pasó de 3,71% en mayo del año anterior a 5,73% en 2026, evidencia una mayor dinámica del mercado de posventa, pero también una presión creciente sobre el gasto de los hogares que dependen del mantenimiento preventivo y correctivo de sus vehículos.

“El comportamiento del IPC confirma que el mantenimiento del parque automotor sigue siendo una necesidad para los colombianos, incluso en un contexto económico desafiante. Desde ASOPARTES consideramos fundamental fortalecer las condiciones para que los consumidores accedan a autopartes legales, seguras y de calidad, porque esto no solo protege su bolsillo en el largo plazo, sino que también contribuye a la seguridad vial y a la competitividad del sector”, afirmó Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo de ASOPARTES.

Este es el gran riesgo de las autopartes falsificadas en Colombia: un reto constante para los conductores

De acuerdo con ASOPARTES, estos resultados también evidencian la importancia de combatir el comercio ilegal de autopartes y promover un entorno que incentive la formalidad, la inversión y la innovación en el sector. En su concepto, un mercado regulado y competitivo no solo protege a los usuarios, sino que fortalece la industria automotriz y garantiza que el sector automotor del país pueda mantenerse en condiciones seguras y eficientes.

“Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de fortalecer el mercado formal de autopartes. La competitividad del sector depende de generar confianza en el consumidor, combatir la ilegalidad y garantizar que talleres y distribuidores trabajen con productos que cumplan los estándares técnicos y de seguridad. Un mercado formal protege al usuario, fortalece la industria y contribuye a la sostenibilidad del parque automotor colombiano”, agregó Pineda.