El país y los analistas financieros se encontraban a la expectativa de la divulgación del IPC del año 2025, el cual es un dato fundamental para las políticas económicas y el aumento de diversos productos y servicios durante 2026.

La variación del índice de precios al consumidor (IPC) en todo 2025, según el informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) este jueves, se ubicó en un 5.10 %. El dato mensual, es decir, en diciembre del año pasado, quedó en el 0.27 %.

El primer análisis que se puede realizar es que, en comparación con el año anterior, la inflación pasó del 5,20 % al 5,10 % en la valoración anual; por otro lado, en la medición mensual de diciembre, la misma pasó del 0,46 % en 2024 al 0,27 % para finales de 2025.

El IPC tiene un papel crucial en las políticas económicas nacionales, ya que determina el aumento de varios precios clave para la vida cotidiana. Un claro ejemplo de esto es cómo influye en los costos de arrendamientos y en los pagos de cuotas de administración.

Principales aristas que impacta el IPC

Lo primero que se debe decir es que el dato revelado por el Dane tiene gran injerencia en el sector vivienda, al ser un pilar fundamental para el aumento de los arriendos en el país y de las cuotas de administración.

Desde hace algunos años, los actores del sector utilizan el valor del IPC para realizar diversos cálculos, los cuales se sustentan en las leyes del país.

El Dane destacó los sectores que mayor porcentaje aportaron. Foto: Lauren - stock.adobe.com

En materia pensional, los fondos de pensiones también tienen en cuenta el IPC para determinar las políticas financieras que impactan a sus afiliados.

Por último, algunas instituciones educativas del país realizan sus aumentos basándonos en el valor entregado por el Dane; sin embargo, los topes son regulados por el Ministerio de Educación.