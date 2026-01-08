Economía

Inflación en Colombia quedó en el 5,10 % en 2025: arriendo y productos que suben de precio este año

El dato fue entregado por el Dane en el primer informe económico de 2026. La cifra es menor a la registrada en 2024, cuando llegó al 5,20 %.

Manuel Santiago Sánchez González

8 de enero de 2026, 11:10 p. m.
Inflación en Colombia en 2025.
Inflación en Colombia en 2025. Foto: JONATHAN CHIQUIZA

El país y los analistas financieros se encontraban a la expectativa de la divulgación del IPC del año 2025, el cual es un dato fundamental para las políticas económicas y el aumento de diversos productos y servicios durante 2026.

Presidente Petro anunció salario mínimo para 2026: quedó en $ 1.746.882, sin auxilio de transporte, tras un incremento del 23,7 %. Estos son los detalles

La variación del índice de precios al consumidor (IPC) en todo 2025, según el informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) este jueves, se ubicó en un 5.10 %. El dato mensual, es decir, en diciembre del año pasado, quedó en el 0.27 %.

El primer análisis que se puede realizar es que, en comparación con el año anterior, la inflación pasó del 5,20 % al 5,10 % en la valoración anual; por otro lado, en la medición mensual de diciembre, la misma pasó del 0,46 % en 2024 al 0,27 % para finales de 2025.

IPC 2026 en Colombia: así ha quedado en los últimos años el indicador clave para el bolsillo

El IPC tiene un papel crucial en las políticas económicas nacionales, ya que determina el aumento de varios precios clave para la vida cotidiana. Un claro ejemplo de esto es cómo influye en los costos de arrendamientos y en los pagos de cuotas de administración.

Principales aristas que impacta el IPC

Lo primero que se debe decir es que el dato revelado por el Dane tiene gran injerencia en el sector vivienda, al ser un pilar fundamental para el aumento de los arriendos en el país y de las cuotas de administración.

Desde hace algunos años, los actores del sector utilizan el valor del IPC para realizar diversos cálculos, los cuales se sustentan en las leyes del país.

INFLACIÓN
El Dane destacó los sectores que mayor porcentaje aportaron. Foto: Lauren - stock.adobe.com

En materia pensional, los fondos de pensiones también tienen en cuenta el IPC para determinar las políticas financieras que impactan a sus afiliados.

Por último, algunas instituciones educativas del país realizan sus aumentos basándonos en el valor entregado por el Dane; sin embargo, los topes son regulados por el Ministerio de Educación.

