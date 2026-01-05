Economía

IPC 2026 en Colombia: así ha quedado en los últimos años el indicador clave para el bolsillo

Estas son las cifras del indicador en los años recientes.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 7:47 p. m.
Este es el histórico de inflación en Colombia.
Este es el histórico de inflación en Colombia. Foto: Lauren - stock.adobe.com

La inflación es uno de los fenómenos económicos que más golpea a los países, dado que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios durante un periodo de tiempo. Este se presenta de manera natural en los sistemas económicos, en los que se considera que el poder adquisitivo del dinero disminuye. Es decir, que con menos dinero se puede comprar menos cosas.

Faltan pocos días para que se conozca la cifra de inflación para el cierre del 2025, que es un dato clave, pues con este se ajustan distintos rubros, como las cuotas de administración y otros aumentos, como el salarial en algunas empresas que tienen empleados que ganan más del mínimo. También suben los peajes y hasta los servicios públicos.

El alza del salario cambió las proyecciones de la inflación del 2026 al alza. Se teme que los alimentos también se impactarán.
La inflación es uno de los fenómenos económicos más comunes en la economía. Foto: El País

Algunos ven pertinente revisar cómo ha cambiado el IPC con el paso del tiempo, para revisar la tendencia de la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los colombianos con el paso del tiempo. Este 8 de enero se conocerá el valor de la inflación.

Es importante recordar que la última cifra de inflación se registró en noviembre y fue de 5,30%, lo que significó un aumento de 0,10% frente a los reportados el mismo periodo del año anterior.

Este es el dato financiero que marca los arriendos y avalúos catastrales, y que será divulgado en los próximos días

Respecto a las cifras de cierre del año antepasado, el 2024, esta fue de 5,20%. Las proyecciones indican que al cierre del 2025 el dato podría quedar en 5,1%. Para el 2023, la cifra fue considerablemente elevada, con un 9,28%, que venía de un pico registrado en 2022, al registrar una cifra histórica de un 13,13%.

Inflación
Inflación: este es el histórico del indicador. Foto: 123RF

Son muchos los expertos que temen un incremento desmedido de la inflación en el primer semestre del 2026, dado que el salario mínimo tuvo un aumento considerablemente elevado, del 23%. Esto provocaría un incremento en el consumo, pero también en los precios del mercado.

Dicha situación podría motivar al Banco de la República a elevar las tasas de interés nuevamente, lo que provocaría que el crédito se haga mucho más caro en el país.

Salario minimo
La inflación repuntaría en 2026, según analistas. Foto: Adobe Stock

INFLACIÓN

Aunque el índice de Precios al Consumidor (IPC) final de 2024 se conocerá en los próximos días, las proyecciones para 2025 apuntan a una inflación por debajo del 4%.

Este es el dato financiero que marca los arriendos y avalúos catastrales, y que será divulgado en los próximos días

