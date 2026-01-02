Economía

IPC 2026: ¿cuándo se publicará el indicador definitivo de 2025, según el calendario del Dane?

Esta es la fecha en la que se conocerá el dato.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 6:31 p. m.
Próximamente se revelará el dato de inflación del cierre del 2025.
Próximamente se revelará el dato de inflación del cierre del 2025. Foto: El País

El IPC, o Índice de Precios al Consumidor, es uno de los indicadores más importantes que definen varios movimientos en la economía. Más conocido como inflación, este índice permite conocer cuánto crecieron los precios del mercado en un periodo determinado.

Este indicador mide exactamente cómo cambian los precios de bienes y servicios, y sirve como planificador de gastos para muchas familias, así como para empresas y gobiernos distritales.

Variación de precios en la canasta familiar.
Próximamente se revelará el dato de inflación del cierre del 2025. Foto: Aymer Andrés Álvarez

El indicador es publicado de manera mensual por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y una de las cifras más importantes es la que publicará en unos días, pues marca el cierre de la inflación de 2025 y sirve como punto de partida para el aumento de ciertos rubros o valores.

¿Por qué ganar más con el salario mínimo de 2026 implicará trabajar más? “Típico caso de alguien que tira la piedra y esconde la mano”

Muchos se preguntan cuáles son las fechas de publicación del dato. El país conocerá la cifra en la segunda semana de enero. Teniendo en cuenta que hay varios días feriados, la fecha para la presentación del boletín técnico quedó fijada para el jueves 8 de enero a las 6:00 p.m.

Macroeconomía

Gustavo Petro lanza enorme incentivo a los taxistas: les dará 52 millones de pesos si toman una decisión con su vehículo

Macroeconomía

Gobierno Petro considera el control de precios para evitar una alta inflación tras la trepada del salario mínimo. Polémica

Macroeconomía

Dólar cierra este 2 de enero más caro en Colombia: precio oficial

Macroeconomía

¿Cuántos pasajes de TransMilenio se pueden comprar con el subsidio de transporte en 2026?

Macroeconomía

¿Quiénes recibirán hasta $ 550.000 en enero y cómo reclamar el pago?

Macroeconomía

¿Por qué ganar más con el salario mínimo de 2026 implicará trabajar más? “Típico caso de alguien que tira la piedra y esconde la mano”

Macroeconomía

Oficial: las nuevas tarifas de copago y cuota moderadora para 2026 en Colombia; valores confirmados por MinSalud

Macroeconomía

Los alimentos más caros y más baratos del último mes en Colombia: así quedó la inflación de noviembre

Macroeconomía

Costo de vida en las principales ciudades del país: estos son los territorios con mayor variación

Macroeconomía

Estos servicios suben de precio en 2026 con aumento del salario mínimo: Soat, citas médicas, colegios y más

Allí se conocerá si la inflación repuntó en el último mes del año o si se mantuvo estable. El Dane consulta unas 55.000 fuentes de información. Entre estas se incluyen comercios minoristas como tiendas de barrio, plazas de abastos y grandes superficies.

Subdirectora del DANE, Andrea Ramírez.
Próximamente se revelará el dato de inflación del cierre del 2025. Foto: El País

El informe de inflación demostró, al cierre del mes de noviembre, que se encontraba en un 5,30 %. En este informe, los sectores como el de restaurantes y hoteles repuntaron en un 7,65 % y educación, con un 7,36 %.

Es importante entender que el IPC es un dato de interés, dado que con este suben los arriendos, además de los servicios y educación, como las matrículas y tarifas de servicios dentro de estos establecimientos, además de cuotas de administración para conjuntos residenciales que así lo estimen.

Oficial: las nuevas tarifas de copago y cuota moderadora para 2026 en Colombia; valores confirmados por MinSalud

Adicional a ello, también permite que muchas personas hagan su planeación financiera, para estimar cuánto subirá la canasta familiar.

Aunque el índice de Precios al Consumidor (IPC) final de 2024 se conocerá en los próximos días, las proyecciones para 2025 apuntan a una inflación por debajo del 4%.
Próximamente se revelará el dato de inflación del cierre del 2025. Foto: Jorge Orozco

Más de Macroeconomía

.

Gustavo Petro lanza enorme incentivo a los taxistas: les dará 52 millones de pesos si toman una decisión con su vehículo

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

Gobierno Petro considera el control de precios para evitar una alta inflación tras la trepada del salario mínimo. Polémica

Dólar se movió al alza este 30 de noviembre en Colombia.

Dólar cierra este 2 de enero más caro en Colombia: precio oficial

Conozca aquí el cálculo aproximado.

¿Cuántos pasajes de TransMilenio se pueden comprar con el subsidio de transporte en 2026?

Salario minimo

¿Quiénes recibirán hasta $ 550.000 en enero y cómo reclamar el pago?

El Dane reveló el dato de inflación en Colombia para el mes de noviembre. Foto: Freepik

IPC 2026: ¿cuándo se publicará el indicador definitivo de 2025, según el calendario del Dane?

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025, en Bogotá

¿Por qué ganar más con el salario mínimo de 2026 implicará trabajar más? “Típico caso de alguien que tira la piedra y esconde la mano”

El procedimiento se realizó en el Hospital Internacional de Colombia, en Bucaramanga.

Oficial: las nuevas tarifas de copago y cuota moderadora para 2026 en Colombia; valores confirmados por MinSalud

Salario Mínimo 2026

CARF hace dura advertencia: alza del salario mínimo para 2026 presionaría el déficit fiscal y la deuda pública

Dolar

Dólar arranca el año más caro en Colombia: precio oficial de este 2 de enero

Noticias Destacadas