IPC 2026: ¿cuándo se publicará el indicador definitivo de 2025, según el calendario del Dane?

El IPC, o Índice de Precios al Consumidor, es uno de los indicadores más importantes que definen varios movimientos en la economía. Más conocido como inflación, este índice permite conocer cuánto crecieron los precios del mercado en un periodo determinado.

Este indicador mide exactamente cómo cambian los precios de bienes y servicios, y sirve como planificador de gastos para muchas familias, así como para empresas y gobiernos distritales.

Próximamente se revelará el dato de inflación del cierre del 2025. Foto: Aymer Andrés Álvarez

El indicador es publicado de manera mensual por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y una de las cifras más importantes es la que publicará en unos días, pues marca el cierre de la inflación de 2025 y sirve como punto de partida para el aumento de ciertos rubros o valores.

Muchos se preguntan cuáles son las fechas de publicación del dato. El país conocerá la cifra en la segunda semana de enero. Teniendo en cuenta que hay varios días feriados, la fecha para la presentación del boletín técnico quedó fijada para el jueves 8 de enero a las 6:00 p.m.

Allí se conocerá si la inflación repuntó en el último mes del año o si se mantuvo estable. El Dane consulta unas 55.000 fuentes de información. Entre estas se incluyen comercios minoristas como tiendas de barrio, plazas de abastos y grandes superficies.

El informe de inflación demostró, al cierre del mes de noviembre, que se encontraba en un 5,30 %. En este informe, los sectores como el de restaurantes y hoteles repuntaron en un 7,65 % y educación, con un 7,36 %.

Es importante entender que el IPC es un dato de interés, dado que con este suben los arriendos, además de los servicios y educación, como las matrículas y tarifas de servicios dentro de estos establecimientos, además de cuotas de administración para conjuntos residenciales que así lo estimen.

Adicional a ello, también permite que muchas personas hagan su planeación financiera, para estimar cuánto subirá la canasta familiar.

