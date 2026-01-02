¿Por qué ganar más con el salario mínimo de 2026 implicará trabajar más? “Típico caso de alguien que tira la piedra y esconde la mano”

Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), explicó por qué los colombianos tendrán que trabajar más ahora que el presidente Gustavo Petro decretó un aumento salarial del 23 %. Dicha alza implica una remuneración de $2.000.000 mensuales, con auxilio de transporte incluido.

“Este es un típico caso de alguien que tira la piedra y esconde la mano porque el Gobierno nacional, pues, decreta un salario mínimo enorme, ¿cierto? Y ese aumento del salario mínimo, pues tiene consecuencias y muchas de esas consecuencias las tiene que asumir el mismo Gobierno nacional”, dijo, inicialmente.

“Y en este caso lo que le está diciendo el Gobierno a los pensionados es: ‘No, ¿sabe qué? Como esto sale tan caro, porque yo decreté el 23 % del salario mínimo, entonces eso lo va a tener que pagar el trabajador colombiano o los trabajadores colombianos’. ¿Qué hace el decreto? El decreto cambia una fórmula y todas las fórmulas, pues son odiosas y complicadas. En últimas, el cambio de esa fórmula les dice a los trabajadores colombianos: ‘Mire, para usted pensionarse ya no va a ser suficiente que usted tenga una cuenta de ahorro individual de $350 millones, sino que eso le va a costar cerca de $200 millones más, $100 millones por concepto del aumento del salario mínimo y $100 millones por concepto de que yo saco este decreto, en el que no me hago cargo de los efectos del aumento del salario mínimo sobre lo que me correspondía, que era la parte discrecional de los aumentos del salario mínimo y sus efectos sobre las pensiones’“, agregó.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Asofondos)

Cuando se le consultó, en la emisora Blu Radio, respecto a quiénes son esas personas que necesitarán tener más dinero ahorrado para poder pensionarse, el presidente de Asofondos respondió. “Las que cotizan sobre un mínimo y que el 28 de diciembre del año pasado lograban acumular $350 millones, esas personas lograban comprar una aseguradora, una pensión mínima. Esos $350 millones se constituían usualmente de $100 millones de cotizaciones y 200 millones de pesos de rentabilidades que los fondos les conseguíamos, que esa es nuestra función de ser, invirtiendo recursos de la mejor forma posible”.

“Y entonces las personas juntaban esos 350 millones de pesos y decían ‘listo, ya con esto puedo comprar una pensión, que es vitalicia por el resto de mi vida del monto de un salario mínimo’. Como el Gobierno sube el salario mínimo de la forma en que lo hizo, pues eso tiene unos efectos. Y los efectos son que ya esa pensión no va a costar en 2026 $350 millones, sino cerca de $420 millones”, agregó.

“Lo que dice el decreto es: ‘Mire, yo no voy a compensar a esos trabajadores por mi decisión de aumentar el salario mínimo por encima de la inflación y la productividad, sino que eso les va a tocar a los trabajadores’. Entonces, ya no voy a poder comprar esa pensión por $420 millones, sino que me va a costar cerca de $550 millones. Entonces, es un tema en dos pasos. Primero, el tema del salario mínimo y segundo, esta decisión del Gobierno de lavarse las manos y decir no, esta carga que antes asumía yo, que hace más de una década asumo yo, se la transfieren los trabajadores colombianos, alejándolos de una pensión porque para acumular esa plata, pues tendrán que trabajar más de una década”, agregó el directivo.

“El cambio de esa fórmula implica que los colombianos nos alejamos de la pensión por lo menos una década”, insistió Velasco.

“En cuanto a las pensiones de vejez, es correcto afirmar que existe el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) para quienes no logran acumular el capital necesario y cumplen con las 1.150 semanas de cotización. Sin embargo, hoy existe un grupo significativo de afiliados que, bajo las reglas vigentes, puede pensionarse de manera anticipada sin acudir al FGPM ni acreditar esas semanas, gracias a que logran autofinanciar una renta vitalicia. Con la modificación propuesta, decenas de miles de colombianos tendrían que cotizar y ahorrar mucho más tiempo para tener posibilidad de pensionarse o aceptar una mesada inferior a la que recibirían bajo el esquema actual”, indicó, previamente, Asofondos.