Enrique Peñalosa, precandidato presidencial y exalcalde de Bogotá, analizó el alza del salario mínimo decretado por el presidente, Gustavo Petro. El monto quedó en $2′000.000 incluyendo el auxilio de transporte y dicha alza ha generado una enorme controversia nacional.

“Petro acaba de subir el salario mínimo muy por encima de lo que sería posible hacer sin hacer un grave daño. No crean que es porque quiere ser buena persona con los más pobres, es porque quiere conseguir votos para la elección del año entrante, porque a los más pobres les hace un daño enorme, la mitad de los trabajadores colombianos gana menos que el salario mínimo", señaló Peñalosa a través de un video publicado en sus redes sociales.

Salario mínimo de 2026 decretado por Petro: ¿es demandable? “¿Qué pasaría si el aumento fuese de más del 100 %?”

Iván Cepeda reacciona al salario mínimo de 2026 decretado por Petro: “Conquistas sociales esenciales”

“A eso más pobres les van a subir muchísimo los precios por cuenta de esta decisión de Petro. Además, muchos pequeños negocios, panaderías, tiendas, restaurantes van a tener que despedir trabajadores o, incluso, cerrar. Si los salarios pudieran aumentarse porque los presidentes deciden y sacan decretos, pues en todo el mundo serían altísimos de muchos, muchos millones", agregó.

“¿Por qué es que la gente gana más en esos países a donde van los emigrantes colombianos, como los Estados Unidos o España o Chile o Australia o Canadá? No es porque haya habido presidentes irresponsables que decidieron sacar decretos subiendo el salario mínimo. Es porque ha habido mucha inversión privada y ha habido minería“, explicó el exalcalde Peñalosa.

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“Es decir, todo lo contrario de lo que quieren hacer Petro y Cepeda, que es atacar a los inversionistas privados que generan buenos empleos, bloquear la minería y demás. Entonces, es muy grave lo que ha pasado, pero si los colombianos quieren, es posible hacer cosas muy distintas, generar condiciones para que de verdad haya mucha inversión y se generen buenos empleos de verdad, pero arreglar el daño que acabó de hacer Petro va a ser muy difícil, aunque aparentemente sea algo bueno para los trabajadores”, puntualizó.

El incremento generó gran controversia. Por un lado, están quienes aplauden un aumento de tal magnitud y, por otro, quienes se preocupan porque las empresas podrían incurrir en despidos, dado el valor que representará cada trabajador, y porque unas medidas “populistas”, como indicó la Andi, ad portas de las elecciones presidenciales en Colombia, pueden dejar al país sumido en una crisis económica que ahora mismo no se ve, tal cual sucedió en Venezuela.

El mandatario colombiano, en contraste, recalcó que el nuevo salario vital busca reducir la pobreza, aumentar el empleo, dinamizar la economía y democratizar la distribución de la riqueza en el país.

En este sentido, resaltó: “Van a caer insultos, van a decir que nos equivocamos, van a decir que se va a paralizar la economía, van a decir que saldrán muchos empleados a la calle. Hasta ahora, hasta este momento, tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el siglo, y salida de pobreza con tasas de pobreza más bajas de todo el siglo. Y espero que el año 2026 sea aún mayor la caída del desempleo y la caída de la pobreza”.

De acuerdo con el mandatario, “estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza. Y creo que aumenta el empleo, porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más; por tanto, necesitarán más trabajadores”.

“Nosotros aquí queremos democratizar y no le estamos quitando a nadie un peso. Democratizar la riqueza para que la gente que trabaja, que es la mayoría de la población colombiana, viva mejor. Si la gente de Colombia vive mejor, las condiciones de la paz se construyen”, dijo.

Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“Así que bienvenidos estos dos millones. Hay que ponerlo ahí por redes: dos millones, dos millones. Dos millones para los que más tienen pues es nada, se los gastan en una noche de parranda. Pero para el pueblo trabajador yo sé que significa la vida y la dignidad, que es lo importante”, puntualizó el mandatario su alocución de Año Nuevo.

A estas palabras, el presidente de la República sumó un mensaje a través de su cuenta de X: “El gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor; sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad”.