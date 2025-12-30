El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro reaccionó al alza salarial decretada por el presidente, Gustavo Petro. “Aunque ahora, en época electoral, la extrema derecha pretende presentarse como partidaria de la justicia social, la realidad es que siempre ha aplicado las fórmulas más mezquinas del neoliberalismo”, señaló el aspirante a través de su cuenta en X.

"Constituye una clara opción para derrotar la pobreza, reducir la desigualdad y generar condiciones para la vida digna. Reafirma que el programa social debe ser el criterio fundamental para las decisiones económicas y un aspecto central de la vida política", escribió en su cuenta en X.

Sobre Iván Cepeda, Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, dio a conocer su más reciente medición y cómo sus posibilidades aumentaron conforme se conoció el monto salarial.

Según esta, tras el anuncio del presidente, Gustavo Petro, de un salario mínimo de $2.000.000 con auxilio de transporte, así se movieron las probabilidades de los aspirantes a la Casa de Nariño.

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro cuenta con un 42 % de probabilidades, seguido del abogado y también aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, con el 34 % de probabilidades.

Acerca del aumento del salario mínimo. Con la decisión de adaptar el salario mínimo al salario vital que estipula nuestra Constitución, y aumentar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras en un 23 %, el Gobierno y el presidente Petro profundizan conquistas sociales esenciales. Respaldo esta trascendental decisión por razones éticas y económicas.

Constituye una clara opción para derrotar la pobreza, reducir la desigualdad y generar condiciones para la vida digna. Reafirma que el programa social debe ser el criterio fundamental para las decisiones económicas y un aspecto central de la vida política. La prosperidad de los trabajadores es también la prosperidad de la Nación. Con esta medida se dinamiza el comercio y se estimula el crecimiento económico sostenible.

Aunque ahora, en época electoral, la extrema derecha pretende presentarse como partidaria de la justicia social, la realidad es que siempre ha aplicado las fórmulas más mezquinas del neoliberalismo. El bienestar de los trabajadores contribuye al desarrollo de la economía en su conjunto, y no es incompatible con el bienestar empresarial. En mi gobierno practicaré el diálogo con el empresariado, y velaré también por el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes un aumento histórico del 23,7 % para el salario mínimo en 2026, el mayor de este siglo.

El Gobierno sostiene que pretende mejorar la calidad de vida de los colombianos mientras enfrenta un aluvión de críticas del sector empresarial, que califica la medida de insostenible.

Es el mayor aumento salarial de los últimos 25 años. El anterior más alto se registró en 2023 (16 %). “Con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad”, aunque “va a haber una presión sobre los precios”, dijo Petro en una alocución junto al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Con el aumento del 23,7 % y el subsidio para el transporte, el salario mensual trepará de 1.623.500 (422,2 dólares) a 2.000.000 (520,2 dólares), cuando restan pocos meses para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de 2026.

Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Economistas advierten que el aumento podría tener impactos negativos sobre la inflación, la informalidad y el costo de vida, en alza en el país.

“Un aumento muy por encima de la inflación es un empujón que no es duradero porque se transmite en más inflación (…) con un efecto macroeconómico que desestabilizaría la economía colombiana”, dijo Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana.

En Colombia se estima una inflación en torno al 4 % para el año entrante, según el Banco de la República. Cerca del 50 % de los trabajadores colombianos, que en su mayoría tienen empleos informales, no llegan a ganar un salario mínimo, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Fabio Arias, presidente del sindicato Central Unitaria de Trabajadores —uno de los más grandes de Colombia—, acusó a los empresarios de lamentar que “al pueblo trabajador le pueda llegar a ir bien”.

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

El incremento acumulado del salario mínimo bajo el mandato de Petro en los últimos tres años fue del 42,4 %, según el Ministerio de Hacienda.

La economía nacional supera las proyecciones de los analistas, que esperan una subida en el PIB de entre el 2,6 % y el 2,7 % hacia final de año.

La semana pasada, Petro declaró estado de emergencia económica por 30 días ante una “inminente crisis fiscal”, tras llamados de atención de organismos internacionales al Ejecutivo por la salud fiscal del país.