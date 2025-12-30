Confidenciales

Tras el aumento del salario mínimo a 2 millones de pesos, con auxilio de transporte, Iván Cepeda se dispara en Polymarket

Polymarket reveló cómo se movieron las probabilidades de los candidatos presidenciales tras el anuncio de Gustavo Petro sobre el salario mínimo.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 12:01 p. m.
El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro
El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro Foto: COLPRENSA

Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, dio a conocer su más reciente medición.

Según esta, tras el anuncio del presidente, Gustavo Petro, de un salario mínimo de $2.000.000 con auxilio de transporte, así se movieron las probabilidades de los aspirantes a la Casa de Nariño.

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro cuenta con un 42 % de probabilidades, seguido del abogado y también aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, con el 34 % de probabilidades.

A ellos les sigue Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, dos veces candidato presidencial, tres con la que está en contienda, con el 13 % de probabilidades.

En el cuarto lugar aparece Roy Barreras, exsenador y exembajador, con el 4,5 % de probabilidades.

La imagen de Polymarket con probabilidades presidenciales, conocidas luego del anuncio del salario mínimo 2026 para Colombia
La imagen de Polymarket con probabilidades presidenciales, conocidas luego del anuncio del salario mínimo 2026 para Colombia Foto: Polymarket

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

