Contratar a un trabajador con aumento del salario mínimo del 23,7 % le costará a una empresa casi $ 3.000.000 en 2026, incluyendo prestaciones

Como es costumbre cada año, el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo que tendrá vigencia desde inicios de 2026 y que impactará a 2,4 millones de trabajadores formales, así como a 1,2 millones de pensionados que reciben ese ingreso.
De acuerdo con el mandatario, la decisión se tomó vía decreto luego de que en la mesa de concertación, donde se pusieron dos cartas ―la de los empleadores y la de los sindicatos― no se llegó a ningún acuerdo.
De esa manera, para el siguiente año, el salario mínimo aumentará 23,7 %, por lo que el nuevo monto será de $ 1.746.882, lo que implica un aumento de $ 323.382 frente al salario del 2025, que es de $ 1.423.500.
Con el auxilio de transporte, que es de $ 256.118, el salario mínimo total quedará en $ 2.000.000
Una de las dudas más recurrentes con la decisión del aumento es cuánto costará ahora un trabajador a una empresa si gana el nuevo salario mínimo.
Aquí, le contamos el cálculo exacto de cuánto le costará a un empleador un trabajador de manera mensual:
Salario y auxilio
- Salario básico de 2026: $ 1.746.882
- Auxilio de transporte de 2026: $ 256.118
Aportes a seguridad social (PILA)
Los aportes que realiza el empleador sobre el salario mensual son:
- Salud: 8.5 % $ 148.484
- Pensión: 12 % → $209.625
- ARL: (riesgo I, 0.522 %) → $ 9.118
Parafiscales
Aplican para empresas con más de dos empleados:
- Caja de compensación: 4 % → $69.875
- Sena: 2 % → $34.937
- ICBF: 3 % → $52.406
Prestaciones sociales
Se calculan sobre el salario más auxilio:
- Cesantías (cálculo mensual): 8,33 % → $ 145.515
- Intereses sobre cesantías (cálculo mensual): 1 % → $ 17.468
- Prima de servicios (cálculo mensual): 8,33 % → $ 145.515
- Vacaciones: 4,17 % (sobre salario) → $ $ 72.845
Al sumar y restar estos costos, se genera la siguiente tabla:
|Concepto
|Valor
|Salario mínimo
|$ 1.746.882
|Auxilio de transporte
|$ 256.118
|Seguridad Social
|$ 367.230
|Parafiscales
|$157.219
|Prestaciones sociales
|$ 381.344
|TOTAL
|$2.908.793
Teniendo en cuenta este cálculo, una empresa que contrate un trabajador con el salario mínimo deberá pagar finalmente unos $ 2.908.793, al pagarle todos los pagos que debe hacer por ley.