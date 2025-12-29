Contratar a un trabajador con aumento del salario mínimo del 23,7 % le costará a una empresa casi $ 3.000.000 en 2026, incluyendo prestaciones

Como es costumbre cada año, el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo que tendrá vigencia desde inicios de 2026 y que impactará a 2,4 millones de trabajadores formales, así como a 1,2 millones de pensionados que reciben ese ingreso.

De acuerdo con el mandatario, la decisión se tomó vía decreto luego de que en la mesa de concertación, donde se pusieron dos cartas ―la de los empleadores y la de los sindicatos― no se llegó a ningún acuerdo.

Salario mínimo 2026: estudio dice que no se están mejorando ingresos de trabajadores. ¿Por qué?

De esa manera, para el siguiente año, el salario mínimo aumentará 23,7 %, por lo que el nuevo monto será de $ 1.746.882, lo que implica un aumento de $ 323.382 frente al salario del 2025, que es de $ 1.423.500.

Con el auxilio de transporte, que es de $ 256.118, el salario mínimo total quedará en $ 2.000.000

Salario mínimo 2026 quedará en $ 2.000.000 Foto: ADOBE STOCK

Una de las dudas más recurrentes con la decisión del aumento es cuánto costará ahora un trabajador a una empresa si gana el nuevo salario mínimo.

Aquí, le contamos el cálculo exacto de cuánto le costará a un empleador un trabajador de manera mensual:

Salario y auxilio

Salario básico de 2026: $ 1.746.882

Auxilio de transporte de 2026: $ 256.118

Aportes a seguridad social (PILA)

Los aportes que realiza el empleador sobre el salario mensual son:

Salud: 8.5 % $ 148.484

Pensión: 12 % → $209.625

ARL: (riesgo I, 0.522 %) → $ 9.118

Salario mínimo para 2026: esto les costará a las empresas los trabajadores. Foto: Adobe Stock

Parafiscales

Aplican para empresas con más de dos empleados:

Caja de compensación: 4 % → $69.875

Sena: 2 % → $34.937

ICBF: 3 % → $52.406

Prestaciones sociales

Se calculan sobre el salario más auxilio:

Cesantías (cálculo mensual): 8,33 % → $ 145.515

Intereses sobre cesantías (cálculo mensual): 1 % → $ 17.468

Prima de servicios (cálculo mensual): 8,33 % → $ 145.515

Vacaciones: 4,17 % (sobre salario) → $ $ 72.845

Al sumar y restar estos costos, se genera la siguiente tabla:

Concepto Valor Salario mínimo $ 1.746.882 Auxilio de transporte $ 256.118 Seguridad Social $ 367.230 Parafiscales $157.219 Prestaciones sociales $ 381.344 TOTAL $2.908.793

Teniendo en cuenta este cálculo, una empresa que contrate un trabajador con el salario mínimo deberá pagar finalmente unos $ 2.908.793, al pagarle todos los pagos que debe hacer por ley.

El Gobierno de Gustavo Petro definió ya el aumento del salario mínimo en 2026. Foto: 123RF