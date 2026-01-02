El video que publicó el alcalde Carlos Fernando Galán por cuenta del trino de Petro: “Respuesta rápida, presidente”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó un video por cuenta del mensaje en X del presidente Gustavo Petro. ¿Qué escribió el jefe de Estado?

“Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere. La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diésel lo hemos mantenido subsidiado, que es el principal costo de la operación. Pero si la decisión es subir el pasaje, que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. No vale la pena entonces. El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación ha decidido ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses”, señaló Petro.

“No vale la pena”: el presidente Petro trina tras el posible aumento de la tarifa de TransMilenio por el alza del salario mínimo

TransMilenio, SITP: esta es la cantidad de pasajes que los usuarios podrán pagar en 2026 con el nuevo monto del auxilio de transporte decretado

Galán respondió: “Respuesta rápida, presidente. El convenio de cofinanciación de la Nación con el Distrito para flota eléctrica, buses eléctricos, contempla un aporte de la Nación por 938.000 millones de pesos. No los 1.5 billones que usted anuncia en su trino y manifiesta disponer para esos efectos, sino 938.000 millones de pesos”.

“De esos recursos no recibiremos nada en el 2026, empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040. Este año no entrará nada. Ahora, si lo que usted está anunciando, presidente, es disponer de 1.5 millones de pesos, es decir, 562 000 más adicionales a los del convenio ya firmado, es una gran noticia porque eso nos permite no aumentar la tarifa de transitorio este año, 2026. Entonces, estamos listos”, agregó el alcalde de Bogotá.

“Ahora, ¿cómo se podría hacer esto? Muy fácil, vía el artículo 183 del plan de desarrollo de su gobierno que fue aprobado por el Congreso de la República en 2023. ¿Qué dice ese artículo? Que la nación puede financiar hasta un 50 % de la flota eléctrica ya adquirida y que esté en operación”, señaló el alcalde de los capitalinos.

“Entonces, Bogotá, como usted sabe, tiene más de 1480 buses eléctricos en operación; parte de lo que ha sido el costo de esos buses para Bogotá podría ser cubierto por este aporte que usted está anunciando adicional. Eso, entonces, está en sus manos, presidente”, puntualizó.

La Alcaldía de Bogotá publicó este jueves, 1.º de enero, un borrador de decreto en el que propone un nuevo valor para el alza que tendrá el pasaje de TransMilenio para este 2026.

Pese a que se había acordado que el incremento sería de 250 pesos, tras el anuncio del nuevo salario mínimo, por parte del Gobierno, la tarifa de transporte en la capital subiría 350 pesos.

Según el documento, el incremento del 23 % del salario mínimo superó el supuesto utilizado en la modelación financiera que sirvió de base para la recomendación inicial de ajuste tarifario.

Dado que el salario mínimo incide de manera directa en los costos operacionales del sistema, esta variación fue catalogada como “un hecho macroeconómico sobreviniente con efectos potenciales sobre las necesidades del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET)”.

En este contexto, TransMilenio actualizó su análisis financiero incorporando el nuevo valor del salario. En una primera evaluación, la empresa mantuvo la recomendación de incremento de $250 para el usuario, pero advirtió que, aun con ese ajuste, se generarían presiones adicionales sobre el FET para el año 2026.

El análisis técnico señaló que las necesidades adicionales de recursos para cubrir la operación del sistema podrían oscilar entre $ 125.614 millones y $ 147.775 millones, bajo el supuesto de que las demás variables de costos se mantuvieran constantes.