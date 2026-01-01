Bogotá

“No vale la pena”: Petro salió a hablar tras el posible aumento de la tarifa de TransMilenio por el alza del salario mínimo

La reacción se conoció luego de que la Alcaldía de Bogotá publicara un borrador de decreto.

Danna Valeria Figueroa Rueda

2 de enero de 2026, 2:04 a. m.
El nuevo escenario implicaría un valor del pasaje cercano a los $3.550.
El nuevo escenario implicaría un valor del pasaje cercano a los $3.550.

Tras el anuncio del borrador del Distrito que propone un aumento de hasta $350 en la tarifa de TransMilenio para este nuevo año, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en el que cuestionó la medida y planteó otra vía para aliviar la presión sobre el sistema.

Petro dijo que la Nación dispone de recursos para apoyar la renovación de la flota. “Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere”, escribió.

Además, sostuvo que el diésel se ha mantenido subsidiado, “que es el principal costo de la operación”. Con ese argumento, insistió en que la opción de cambiar la tecnología permitiría reducir la tarifa.

En el mismo trino, el presidente advirtió sobre el efecto contrario de subir el pasaje: “si la decisión es subir el pasaje, que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. No vale la pena entonces”.

Y es que este jueves, 1 de enero, la Alcaldía de Bogotá publicó un borrador de decreto con un escenario que contempla un incremento de $350 en la tarifa general de TransMilenio para 2026, cuando meses antes se había contemplado un aumento de $250 sin que se conociera de cuánto iba a ser el salario mínimo en 2026.

En desarrollo...

