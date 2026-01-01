Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe tras compararlo con Castro, Chávez y Maduro: le saca a relucir los falsos positivos

El presidente de la República, Gustavo Petro, le respondió este jueves, 1 de enero, a Álvaro Uribe Vélez, luego de que este lo comparara con Hugo Chávez, Fidel Castro y Nicolás Maduro, y lo señalara de intentar acabar con la democracia en Colombia.

Uribe, durante un diálogo con la comunidad de Planeta Rica, Córdoba, cargó contra el mandatario colombiano al asegurar que Castro, Chávez, Maduro, Petro y Cepeda “tienen muchos parecidos” y que hoy se está volviendo realidad lo que decía sobre el “castrochavismo”.

“Hermano Álvaro, Castro y Chávez han muerto hace varios años atrás y Maduro en su política petrolera se ha parecido más a usted que a mi, que pidió desestimular la extracción y consumo de petróleo y carbón”, le respondió a Uribe Vélez.

Sobre las acusaciones de acabar con la democracia, el jefe de Estado le sacó a relucir el tema de los falsos positivos durante su gobierno y la represión contra los jóvenes en el país durante la administración del presidente Iván Duque.

“Usted habla de acabar la democracia en mi gobierno, pero en el suyo hubo hasta 6.402 de jóvenes inocentes asesinados con armas de su gobierno. Y en el Duque asesinaron 60 jóvenes, violaron jóvenes y pusieron en la cárcel 3.000 jóvenes por protestar acusados de terrorismo (sic)”, escribió.

“¿Eso es democracia? En mi gobierno no hemos puesto en al cárcel a nadie por protestar no se ha dado órdenes de premiar funcionarios por dar bajas. Premiamos por bajar la tasa de homicidio", le cuestionó el presidente de la República al líder del Centro Democrático.

El líder del Centro Democrático había explicado en su diálogo con la comunidad de Planeta Rica la realidad de países como Cuba y Venezuela, donde miles de ciudadanos han tenido que salir ante la falta de oportunidades de los gobiernos de Castro, Chávez y Maduro.

“Cuba tiene 11 millones de ciudadanos en la isla, 11 millones por fuera. Chávez y Maduro sacaron 9 millones de venezolanos. De Colombia ya han salido 3 millones y no han regresado millón 700 y no han regresado porque no hay oportunidades en el país”, resaltó el expresidente.

Álvaro Uribe Vélez fue enfático en asegurar que Petro está acabando la democracia “poco a poco” y puso como ejemplo la salud en Cuba y la forma en que en Venezuela le dieron un golpe mortal a los empresarios en la época del gobierno de Hugo Chávez.