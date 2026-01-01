Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda y los compara con Castro, Chávez y Maduro: “Qué peligro”

Álvaro Uribe Vélez cerró el año 2025 con un diálogo con la comunidad de Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, desde donde volvió a cargar contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y el candidato de la izquierda para las elecciones de 2026 Iván Cepeda.

En el diálogo con la comunidad de Planeta Rica, Uribe aseguró que Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Gustavo Petro e Iván Cepeda “tienen muchos parecidos” y aseguró que hoy se está viendo la realidad de lo que él hablaba hace unos años acerca del “castrochavismo”.

“Todos estos de este elenco hablaban de democracia, la acabaron poco a poco”, resaltó el exmandatario, al tiempo que mostró la realidad de países como Cuba y Venezuela, donde se ha presentado una salida masiva de ciudadanos en medio de la falta de oportunidades de los gobierno de Castro, Chávez y Maduro.

“Cuba tiene 11 millones de ciudadanos en la isla, 11 millones por fuera. Chávez y Maduro sacaron 9 millones de venezolanos. De Colombia ya han salido 3 millones y no han regresado millón 700 y no han regresado porque no hay oportunidades en el país”, resaltó el exmandatario

Uribe Vélez fue enfático en afirmar que Gustavo Petro está acabando la democracia “poco a poco” y colocó ejemplos como la salud en Cuba y la forma en que en Venezuela le dieron un golpe mortal a los empresarios en la época del gobierno de Hugo Chávez.

“En Cuba hacían publicidad con la salud, acabaron con la salud. Ahora no hay sino dos opciones: la salud de Raúl Castro o la de Fidel. En Colombia, como vamos, las únicas opciones que van a quedar son Petrosalud y Cepeda Salud. En Cuba, los Castro llenos de plata”, señaló el ex jefe de Estado.

Uribe Vélez aseguró que en el país el Gobierno Petro está acabando con las empresas y con los trabajadores, mientras que el presidente se gasta el dinero “en derroche y en viajes”. Frente a esto señaló que “se ha gastado 23.000 millones en viajes. Eso es un descaro con el pueblo colombiano”.

Manifestó que Petro “ha dejado unas cuentas grandísimas” por el mundo, las cuales las tiene que pagar “el pueblo colombiano con impuestos impagables”. El exmandatario también se volvió a referir al incremento del salario mínimo y lo comparó con lo que hizo Chávez en Venezuela.

“Castro le prometió bienestar a la comunidad, acabó con la empresa privada y la comunidad quedó con hambre. Después de que Chávez decretó ese aumento del salario mínimo del 30 % con impuestos fue acabando con la empresa privada, los trabajadores quedaron en la ruina. El pueblo venezolano saltó la pobreza del 40 % al 90 %. Eso es una tragedia”, indicó.

“Petro está arruinando las empresas. Petro lo que quiere es que muchos colombianos tengan que hacer lo que hicieron muchos cubanos y muchos venezolanos: abandonaron sus almacenes, sus casas, sus fincas, sus empresas, porque el gobierno no dejaba trabajar”, insistió Uribe Vélez en su intervención.

Finalmente, se refirió al candidato de izquierda Iván Cepeda, quien ha sido un fuerte contendor en los estrados judiciales. “En el elenco nos falta Cepeda, que quiere profundizar las reformas de Petro, llevar el país a la ruina, encantar a los trabajadores para llevarlos al matadero de la pobreza extrema”, dijo.

Álvaro Uribe señaló que la principal diferencia entre Gustavo Petro e Iván Cepeda es que el presidente "todavía espabila un poquito". Foto: Colprensa/Presidencia/Semana

Aseguró que el candidato presidencial quiere “estatizar todo Colombia” y aseguró que la diferencia entre Cepeda y Gustavo Petro es que el actual mandatario de Colombia “todavía espabila un poquito”.

“Cepeda por dentro es un horno hirviente de odio, por fuera es la gélida frialdad de los polos. Qué peligro Cepeda, pero vamos a luchar. Todos ustedes se han comprometido que van a convertir petristas porque nosotros invitamos a nuestra base y a la base petrista engañada”, concluyó ante los cordobeses.