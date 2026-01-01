Política

Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda y los compara con Castro, Chávez y Maduro: “Qué peligro”

El expresidente manifestó que el actual candidato presidencial “por dentro es un horno hirviente de odio, por fuera es la gélida frialdad de los polos”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
1 de enero de 2026, 12:50 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe volvió a cargar contra Iván Cepeda y Gustavo Petro.
El expresidente Álvaro Uribe volvió a cargar contra Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: Colprensa/Colprensa/Presidencia

Álvaro Uribe Vélez cerró el año 2025 con un diálogo con la comunidad de Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, desde donde volvió a cargar contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y el candidato de la izquierda para las elecciones de 2026 Iván Cepeda.

En el diálogo con la comunidad de Planeta Rica, Uribe aseguró que Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Gustavo Petro e Iván Cepeda “tienen muchos parecidos” y aseguró que hoy se está viendo la realidad de lo que él hablaba hace unos años acerca del “castrochavismo”.

Álvaro Uribe habla tras aumento del salario mínimo: “No estamos en contra del ingreso de los trabajadores”; pide disminuir impuestos a los empresarios

Todos estos de este elenco hablaban de democracia, la acabaron poco a poco”, resaltó el exmandatario, al tiempo que mostró la realidad de países como Cuba y Venezuela, donde se ha presentado una salida masiva de ciudadanos en medio de la falta de oportunidades de los gobierno de Castro, Chávez y Maduro.

“Cuba tiene 11 millones de ciudadanos en la isla, 11 millones por fuera. Chávez y Maduro sacaron 9 millones de venezolanos. De Colombia ya han salido 3 millones y no han regresado millón 700 y no han regresado porque no hay oportunidades en el país”, resaltó el exmandatario

Política

Andrés Felipe Arias cuestiona a Petro por falta de rigor en el aumento del salario mínimo. Los economistas que cita no lo sustentan

Política

Presidente Gustavo Petro envía mensaje de Año Nuevo a los colombianos: “El poder es del pueblo constituyente”

Política

El nuevo rifirrafe entre Petro y Mac Master por cuenta de los datos del Dane sobre desempleo e incremento del salario mínimo

Política

“La riqueza no se decreta, se construye. Trabajador y empresario no son enemigos”: Paloma Valencia tras anuncio de incremento en el salario mínimo

Política

“No hay puestos”: Álvaro Uribe se volvió a referir al aumento del salario mínimo y advirtió sobre el riesgo para jóvenes y empresas

Política

Álvaro Uribe habla tras aumento del salario mínimo: “No estamos en contra del ingreso de los trabajadores”; pide disminuir impuestos a los empresarios

Dinero

Petro respondió a su exministro José Antonio Ocampo por publicación sobre los “graves efectos” del salario mínimo 2026

Confidenciales

Álvaro Uribe reacciona al aumento del 23,7% del salario mínimo por decreto: “Se confirma que Petro fue el profesor de Chávez”

Política

Estos fueron los grandes hechos y protagonistas de Colombia en 2025

Política

“Un alto porcentaje de lo dicho es mentira o acomodado para engañar”: Álvaro Uribe carga de nuevo contra Gustavo Petro

Uribe Vélez fue enfático en afirmar que Gustavo Petro está acabando la democracia “poco a poco” y colocó ejemplos como la salud en Cuba y la forma en que en Venezuela le dieron un golpe mortal a los empresarios en la época del gobierno de Hugo Chávez.

“En Cuba hacían publicidad con la salud, acabaron con la salud. Ahora no hay sino dos opciones: la salud de Raúl Castro o la de Fidel. En Colombia, como vamos, las únicas opciones que van a quedar son Petrosalud y Cepeda Salud. En Cuba, los Castro llenos de plata”, señaló el ex jefe de Estado.

Uribe Vélez aseguró que en el país el Gobierno Petro está acabando con las empresas y con los trabajadores, mientras que el presidente se gasta el dinero “en derroche y en viajes”. Frente a esto señaló que “se ha gastado 23.000 millones en viajes. Eso es un descaro con el pueblo colombiano”.

Manifestó que Petro “ha dejado unas cuentas grandísimas” por el mundo, las cuales las tiene que pagar “el pueblo colombiano con impuestos impagables”. El exmandatario también se volvió a referir al incremento del salario mínimo y lo comparó con lo que hizo Chávez en Venezuela.

“No hay puestos”: Álvaro Uribe se volvió a referir al aumento del salario mínimo y advirtió sobre el riesgo para jóvenes y empresas

Castro le prometió bienestar a la comunidad, acabó con la empresa privada y la comunidad quedó con hambre. Después de que Chávez decretó ese aumento del salario mínimo del 30 % con impuestos fue acabando con la empresa privada, los trabajadores quedaron en la ruina. El pueblo venezolano saltó la pobreza del 40 % al 90 %. Eso es una tragedia”, indicó.

Petro está arruinando las empresas. Petro lo que quiere es que muchos colombianos tengan que hacer lo que hicieron muchos cubanos y muchos venezolanos: abandonaron sus almacenes, sus casas, sus fincas, sus empresas, porque el gobierno no dejaba trabajar”, insistió Uribe Vélez en su intervención.

Finalmente, se refirió al candidato de izquierda Iván Cepeda, quien ha sido un fuerte contendor en los estrados judiciales. “En el elenco nos falta Cepeda, que quiere profundizar las reformas de Petro, llevar el país a la ruina, encantar a los trabajadores para llevarlos al matadero de la pobreza extrema”, dijo.

Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda
Álvaro Uribe señaló que la principal diferencia entre Gustavo Petro e Iván Cepeda es que el presidente "todavía espabila un poquito". Foto: Colprensa/Presidencia/Semana

Aseguró que el candidato presidencial quiere “estatizar todo Colombia” y aseguró que la diferencia entre Cepeda y Gustavo Petro es que el actual mandatario de Colombia “todavía espabila un poquito”.

Cepeda por dentro es un horno hirviente de odio, por fuera es la gélida frialdad de los polos. Qué peligro Cepeda, pero vamos a luchar. Todos ustedes se han comprometido que van a convertir petristas porque nosotros invitamos a nuestra base y a la base petrista engañada”, concluyó ante los cordobeses.

Más de Política

Andrés Felipe Arias y Gustavo Petro

Andrés Felipe Arias cuestiona a Petro por falta de rigor en el aumento del salario mínimo. Los economistas que cita no lo sustentan

El expresidente Álvaro Uribe volvió a cargar contra Iván Cepeda y Gustavo Petro.

Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda y los compara con Castro, Chávez y Maduro: “Qué peligro”

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Presidente Gustavo Petro envía mensaje de Año Nuevo a los colombianos: “El poder es del pueblo constituyente”

Bruce Mac Master y Gustavo Petro

El nuevo rifirrafe entre Petro y Mac Master por cuenta de los datos del Dane sobre desempleo e incremento del salario mínimo

Paloma Valencia.

“La riqueza no se decreta, se construye. Trabajador y empresario no son enemigos”: Paloma Valencia tras anuncio de incremento en el salario mínimo

Uribe advirtió sobre posibles despidos, mayor inflación y presión sobre empresas pequeñas y medianas.

“No hay puestos”: Álvaro Uribe se volvió a referir al aumento del salario mínimo y advirtió sobre el riesgo para jóvenes y empresas

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país.

Álvaro Uribe habla tras aumento del salario mínimo: “No estamos en contra del ingreso de los trabajadores”; pide disminuir impuestos a los empresarios

El mandatario planteó que el Banco de la República debería retomar esquemas de crédito de fomento para el campesinado.

Petro respondió a su exministro José Antonio Ocampo por publicación sobre los “graves efectos” del salario mínimo 2026

El Gobierno Nacional ordenó la desclasificación de los archivos del extinto DAS

Esto dice el decreto presidencial con el que se ordenó la desclasificación de los archivos del extinto DAS

Congresistas 2022

Los proyectos que se impulsan en el Congreso para el bienestar de la fuerza pública

Noticias Destacadas