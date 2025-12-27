“Un alto porcentaje de lo dicho es mentira o acomodado para engañar”: Álvaro Uribe carga de nuevo contra Gustavo Petro

El cruce de mensajes entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez sigue encendido, tras la acusación que lanzó el líder del Centro Democrático contra el jefe de Estado.

En la mañana de este sábado, Uribe Vélez acusó al presidente de “manipular la justicia” y utilizar la condena contra su hermano, Santiago, como una cortina de humo para desviar la atención de los escándalos del Gobierno.

“El aventajado Petro manipula la justicia, aprovecha la injusta condena contra mi hermano para tapar los robos de su Gobierno”, escribió Uribe en su cuenta de X, donde mencionó aspectos que lo llevan a hacer la afirmación.

“La plata que su Gobierno pagó a parlamentarios, las 75 masacres de este año, los secuestros, cerca de 600, el récord de coca, etc.”, agregó el expresidente en su mensaje publicado en la mañana de este sábado.

La respuesta de Petro llegó en horas de la tarde, cuando por la misma vía invitó al expresidente a plantear propuestas a los diferentes temas, entre los que mencionó la reforma agraria y la corrupción.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez. Foto: Presidencia/Colprensa

“¿Usted, señor Uribe, va a contar por muertos? ¿No sé cansó de hacerlo en su gobierno?“, le cuestionó el mandatario, al tiempo que le pidió propuestas concretas a diferentes temáticas.

“Oigo propuestas, Uribe. Si es por contar muertos, solo muestre la tasa de homicidios promedio de su gobierno y la mía, cuéntele esa verdad a Colombia. O cuánta gente murió en masacres en su gobierno departamental y cuánta en todo el país en mi gobierno. Así sabremos quién logró construir más seguridad”, manifestó el presidente de Colombia.

El expresidente no dudó en responderle y aseguró que si eligen a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, como presidenta, “hará un gobierno de excelencia”.

“Un alto porcentaje de lo dicho por Petro es mentira o acomodado para engañar. Compara los homicidios de su Gobierno no con la tendencia de los últimos años, que la mantiene y agrava, sino con 2010, que mostró una reducción del 40 % en relación con 2002″, indicó el expresidente.

De acuerdo con Uribe, frente a la relación de homicidios en ambos gobierno, al mes de septiembre de 2025 los homicidios subieron en relación con 2024, que al mismo tiempo presentó un incremento frente al 2023.

El líder del Centro Democrático también se refirió al tema de la educación que mencionó Petro en su respuesta. Aseguró que durante su gobierno crecieron 8 veces el Sena y crearon el Fondo Emprender.

“Se expidió el estatuto para la profesionalización del profesorado, cuyos asesinatos, con sindicalistas, se redujeron de 200 en 2002 a 14 en 2010. No hubo un solo paro nacional de maestros. Les actualizamos el pago de cesantías. Iniciamos los concursos teniendo en cuenta a compatriotas indígenas y afros”, relató el ex jefe de Estado.

También resaltó que se entregó “formación técnica a 60 mil integrantes de las Fuerzas Armadas y creamos el programa digital de enseñanza masiva de Inglés, desde San Andrés, con nuestros compatriotas raizales”.

Sobre el cuestionamiento de Petro a la reforma agraria, Uribe Vélez aseguró que el programa “Agro Ingreso Seguro entregó el 90 % de los recursos a medianos empresarios y a campesinos”.

Pero eso no fue todo, según el exmandatario, “se entregaron tierras con proyectos productivos a soldados. Se titularon 8 millones de hectáreas con gran porcentaje para compatriotas afros. Se compraron tierras para cumplir compromisos anteriores con comunidades indígenas”.

Finalmente, sentenció que con “estímulos tributarios se apoyaron y promovieron los programas de integración entre empresarios y campesinos, ejemplos en María La Baja, Catatumbo y Tumaco”.